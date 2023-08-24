KAWS迷注意！UNIQLO x KAWS全新UT系列 + 全球首發KAWS藝術書籍9月8日同步登場

UNIQLO今日宣佈與當代藝術家KAWS攜手推出全新合作聯乘，帶來KAWS藝術書籍以及全新 UT系列，並將於9月8日同步登場。全新UT系列包括10款成人及童裝款式，在UNIQLO 全球各大門市及官方網絡旗艦店發售；而Phaidon當代藝術家系列──KAWS藝術書籍則將於 9 月8日至9月22日期間在著名圖書出版商Phaidon及UNIQLO全球首發。

KAWS藝術書籍則將於 9 月8日至9月22日期間在著名圖書出版商Phaidon及UNIQLO全球首發。

KAWS 迷 注意 │ 以「 XX 」經典標誌為圖案主打 是次系列的T恤以及衛衣均以KAWS一手創作的經典人物COMPANION及BFF角色、全新KAWS藝術書籍封面以及其「XX」經典標誌為圖案主打，並帶來成人及童裝尺碼，讓你沉浸在KAWS的藝術世界中。同時，UNIQLO也將為購買KAWS藝術書籍及UT系列的顧客呈獻一系列限量禮品。UNIQLO更將於明天起將為日本銀座店帶來糅合KAWS藝術元素的全新面貌，它還將覆蓋紐約、新加坡、泰國、香港、台灣和全球多間店舖。香港銅鑼灣利舞臺全球旗艦店的外牆將 換上以 KAWS 藝術元素為主題的設計，尖沙咀海港城店、旺角MOKO店、澳門大三巴前店的店內外也同樣有以KAWS 藝術元素為主題的設計。

KAWS 迷 注意 │ 購買 KAWS 藝術書籍 即可獲贈限量版單肩包禮品 這本KAWS藝術書籍由全球首屈一指的創意藝術出版商Phaidon出版，是對當代藝術最具影響力和最受歡迎力量之一最全面的研究。這本書是Phaidon廣受好評的當代藝術家系列的最新作品，該系列收錄當代藝術家的隨筆撰文，重塑當今對藝術和文化連結的思維邏輯。凡購買KAWS藝術書籍，即可獲贈限定聯乘單肩包乙個。數量有限，售完即止。聯乘單肩包的正面印有藝術書籍的封面圖案設計，背面則印有KAWS「XX」經典標誌圖案。 凡購買 KAWS 藝術書籍，即可獲贈限定聯乘單肩包一個。

KAWS 藝術書籍及聯乘單肩包數量有限，售完即止。

KAWS 藝術書籍將於 9 月 22 日起於非 UNIQLO 店舖發售。

更多有關 KAWS 藝術書籍的銷售資訊，可於出版商 Phaidon 網站查閱。

系列概覽 開售日期：2023年9月8日 特設網頁：https://uniqlo.com/hk/zh/contents/feature/kawsut2023/ 限定禮遇： - 凡購買KAWS藝術書籍，即可獲贈限定聯乘單肩包乙個。 - 凡購買KAWS UT系列商品兩件（可以包含KAWS藝術書籍），將隨機贈送限量貼紙乙個。貼紙有三款不同設計，將隨機發送，顧客不能自行選擇設計款式。