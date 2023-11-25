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生活
2023-11-25 06:00:00

KEEN防水雪靴｜女裝HOODROMEO透氣易襯衫 HOOD NXIS PULL ON保暖防滑

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KEEN防水雪靴｜女裝HOODROMEO透氣易襯衫 HOOD NXIS PULL ON保暖防滑

KEEN防水雪靴｜女裝HOODROMEO透氣易襯衫 HOOD NXIS PULL ON保暖防滑

秋天來到，聖誕節假期還遠嗎？到日本、韓國等外地旅行睇雪，其中冬季搭配上不能或缺的，一定是既能保暖又時尚百搭雪靴，從低筒、中筒以至SLIDE毛拖鞋款，都可以讓大家穿出不同的風格。 今個冬天，KEEN出多款冬日鞋履新配色，包括機能與時尚並重的HOOD NXIS PULL ON、HOODROMEO 、PUFFRIDER三大雪靴系列；秋冬必襯具濃濃慵懶風味的HOWSER III SLIDE；以及舒適感滿分的ELLE MULE SUEDE，讓你在冬日中配襯不同造型，不論是出遊感受漫天飄雪的白色冬日，還是漫步於寒風刺骨的香港街頭，都可以走得型格溫暖，令你展現冬日最佳「時尚禦寒術」。

KEEN今季特別重塑經典雪靴，推出KEEN HOOD NXIS PULL ONHOODROMEO男女裝雪靴系列特別注入機能性美學，配合流線設計，設計簡約時尚。為了配合冬日假期各大家庭到外地體驗白色冬日的需求。

男裝HOOD NXIS PULL ON雪靴系列

HOOD NXIS PULL ON男裝雪靴系列共有兩個配色。除了經典黑款式之外，KEEN還特別推出了大地色拼黑色配搭，百搭之餘盡顯男士型格其內裏配備100g KEEN WARM，搭配羊毛內層，有效鎖住暖氣，抵禦20°C的氣溫，令你無懼嚴寒，自在出遊； 鞋側具有彈性的橡皮筋鞋筒，容易穿著及脫下鞋底方面，KEEN ALL-TERRAIN全地型橡膠外底配合4毫米無定向式凹凸坑紋，能夠咬入不平坦的表面，提供出色的抓地力，讓你在雪地中行走也不會輕易滑倒，安心而行面物料採用了品牌獨有 KEEN.DRY 防水透氣薄膜技術塗上不含PFC的耐用防水劑，成分安全可靠，透氣材質令雙足每時每刻都能保持乾爽。

KEEN防水雪靴｜HOOD NXIS PULL ON (男裝) 售價：HK$1350 KEEN防水雪靴｜HOOD NXIS PULL ON (男裝) 售價：HK$1350 KEEN防水雪靴｜HOOD NXIS PULL ON (男裝) 售價：HK$1350 KEEN防水雪靴｜HOOD NXIS PULL ON (男裝) 售價：HK$1350

小童 PUFFRIDER 雪靴系列

小童PUFFRIDER系列，特設三層制成的保暖鞋墊，表面是羊毛的舒適保暖物料，中間的隔熱層減少體溫流失，外層是雙密度模壓EVA，提供支撐和舒適度，再加100克 KEEN.WARM羊毛於雪靴內層，有效抵禦32°C的氣溫，相較成人款更保暖；設計方面，採用免綁Quick lace 鎖扣索帶，使鞋子更穩固之餘即使單手操作仍然能輕易調較鬆緊度，小童穿脫更方便。

KEEN防水雪靴｜PUFFRIDER (童裝) 售價：HK$690
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女裝HOODROMEO雪靴系列

HOODROMEO女裝雪靴系列今季推出溫柔感十足的奶油色，以及讓人舒心的橄欖綠色，深淺調俱備，方便配襯不同穿搭。不管是大衣還是褲裝等日常穿搭，抑或配搭短裙，穿出可愛俏皮感，HOODROMEO系列雪靴都能成為你的穿搭絕配，為冬日穿搭帶來更多意想不到的可能性！

除了輕便舒適 防水透氣而禦寒外，HOODROMEO採用可拆式 PU鞋墊為足弓提供持久舒適的承托力，讓你行走一整天也不易累；配以輕量化 EVA中底，提供良好的避震與支撐，減輕長途步行對雙足的負擔，帶來輕巧的貼服感受其鞋內籠配備環保抗臭技術，有效抑制異味同時對大自然無害，彰顯了品牌貫徹環保理念精神，將環保融入時尚

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KEEN防水雪靴｜HOODROMEO (女裝) 售價：HK$1450 KEEN防水雪靴｜HOODROMEO (女裝) 售價：HK$1450 KEEN防水雪靴｜HOODROMEO (女裝) 售價：HK$1450 KEEN防水雪靴｜HOODROMEO (女裝) 售價：HK$1450

HOWSER III SLIDE女生款　輕巧無負擔風靡日韓

KEEN HOWSER III SLIDE以讓你在戶外都感受到猶如置身家中的舒適悠閒感而生，今次柔和的奶茶棕色系和百搭的黑色打造秋冬系女生鞋款，以方便穿脫的SLIDE拖鞋款為設計。鞋面採用輕身尼龍面料而成，附加索扣，更方便調節鬆緊，更加入品牌獨有KEEN PROTECT護趾鞋頭溫柔保護趾頭。此外，其鞋內籠配備柔軟人造毛皮，讓你在冬日裏時刻保持舒適和溫暖並以具備出色抓地力與耐磨性的無痕橡膠外底製作，讓你不留痕跡地舒適行走，難怪成為日本和韓國大受歡迎的款式！

KEEN HOWSER III SLIDE (女裝) 售價：HK$750 KEEN HOWSER III SLIDE (女裝) 售價：HK$750 HOWSER III SLIDE女生款　輕巧無負擔風靡日韓 HOWSER III SLIDE女生款　輕巧無負擔風靡日韓

ELLE MULE SUEDE女生Slip-On款　一套即上舒適感MAX

KEEN ELLE MULE SUEDE新推出鮮艷橘黃色和黑色的女裝Slip-On款，以絨面革鞋面配上圖騰圖案而成，為系列注入活力。配搭提供高回彈力的EVA中底和透氣內側，加上鞋底的無痕橡膠大底及紋路外底，提供超卓抓地力，寬闊的鞋頭空間讓你於各個場合享受全日的舒適感。無論是乘坐飛機的休閒方便穿搭，或到郊外露營的慵懶輕鬆，都能展現品味，提供無束縛感的放鬆。

男裝HOOD NXIS PULL ON女裝HOODROMEO及童裝PUFFRIDER連同女生限定HOWSERELLE MULE SUEDE新色系列均於 KEEN專門店及KEEN香港官方網店有售。

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ELLE MULE SUEDE女生Slip-On款　一套即上舒適感MAX KEEN ELLE MULE SUEDE (女裝) 售價：HK$990 ELLE MULE SUEDE女生Slip-On款　一套即上舒適感MAX KEEN ELLE MULE SUEDE (女裝) 售價：HK$990
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