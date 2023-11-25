KEEN防水雪靴｜女裝HOODROMEO透氣易襯衫 HOOD NXIS PULL ON保暖防滑

秋天來到，聖誕節假期還遠嗎？到日本、韓國等外地旅行睇雪，其中冬季搭配上不能或缺的，一定是既能保暖又時尚百搭的雪靴，從低筒、中筒以至SLIDE毛拖鞋款，都可以讓大家穿出不同的風格。 今個冬天，KEEN推出多款冬日鞋履新配色，包括機能與時尚並重的HOOD NXIS PULL ON、HOODROMEO 、PUFFRIDER三大雪靴系列；秋冬必襯具濃濃慵懶風味的HOWSER III SLIDE；以及舒適感滿分的ELLE MULE SUEDE，讓你在冬日中配襯不同造型，不論是出遊感受漫天飄雪的白色冬日，還是漫步於寒風刺骨的香港街頭，都可以走得型格又溫暖，令你展現冬日最佳「時尚禦寒術」。 KEEN今季特別重塑經典雪靴，推出KEEN HOOD NXIS PULL ON、HOODROMEO男女裝雪靴系列，特別注入機能性美學，配合流線設計，設計簡約時尚。為了配合冬日假期各大家庭到外地體驗白色冬日的需求。

男裝 HOOD NXIS PULL ON 雪靴系列 HOOD NXIS PULL ON男裝雪靴系列共有兩個配色。除了經典黑款式之外，KEEN還特別推出了大地色拼黑色配搭，百搭之餘盡顯男士型格。其內裏配備100g KEEN WARM，搭配羊毛內層，有效鎖住暖氣，抵禦負20°C的氣溫，令你無懼嚴寒，自在出遊； 鞋側具有彈性的橡皮筋鞋筒，容易穿著及脫下；鞋底方面，KEEN ALL-TERRAIN全地型橡膠外底配合4毫米無定向式凹凸坑紋，能夠咬入不平坦的表面，提供出色的抓地力，讓你在雪地中行走也不會輕易滑倒，安心而行。鞋面物料更採用了品牌獨有 KEEN.DRY 防水透氣薄膜技術，塗上不含PFC的耐用防水劑，成分安全可靠，透氣材質令雙足每時每刻都能保持乾爽。

小童 PUFFRIDER 雪靴系列 小童PUFFRIDER系列，特設三層制成的保暖鞋墊，表面是羊毛的舒適保暖物料，中間的隔熱層減少體溫流失，外層是雙密度模壓EVA，提供支撐和舒適度，再加100克 KEEN.WARM羊毛於雪靴內層，有效抵禦負32°C的氣溫，相較成人款更保暖；設計方面，採用免綁Quick lace 鎖扣索帶，使鞋子更穩固之餘，即使單手操作仍然能輕易調較鬆緊度，小童穿脫更方便。

女裝 HOODROMEO 雪靴系列 HOODROMEO女裝雪靴系列今季推出溫柔感十足的奶油色，以及讓人舒心的橄欖綠色，深淺調俱備，方便配襯不同穿搭。不管是大衣還是褲裝等日常穿搭，抑或配搭短裙，穿出可愛俏皮感，HOODROMEO系列雪靴都能成為你的穿搭絕配，為冬日穿搭帶來更多意想不到的可能性！ 除了輕便舒適 ， 防水透氣而禦寒外，HOODROMEO採用可拆式 PU鞋墊為足弓提供持久舒適的承托力，讓你行走一整天也不易累；配以輕量化 EVA中底，提供良好的避震與支撐，減輕長途步行對雙足的負擔，帶來輕巧的貼服感受；其鞋內籠配備環保抗臭技術，有效抑制異味同時對大自然無害，彰顯了品牌貫徹環保理念精神，將環保融入時尚。

HOWSER III SLIDE 女生款 輕巧無負擔風靡日韓 KEEN HOWSER III SLIDE以讓你在戶外都感受到猶如置身家中的舒適悠閒感而生，今次以柔和的奶茶棕色系和百搭的黑色打造秋冬系女生鞋款，以方便穿脫的SLIDE拖鞋款為設計。鞋面採用輕身尼龍面料而成，附加索扣，更方便調節鬆緊，更加入品牌獨有KEEN PROTECT護趾鞋頭溫柔保護趾頭。此外，其鞋內籠配備柔軟人造毛皮，讓你在冬日裏時刻保持舒適和溫暖，並以具備出色抓地力與耐磨性的無痕橡膠外底製作，讓你不留痕跡地舒適行走，難怪成為日本和韓國大受歡迎的款式！