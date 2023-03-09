KEEN x New Acoustic Camp聯乘登場 走進山野音樂世界

KEEN更與New Acoustic Camp 推出聯乘款式。

最近天氣不冷不熱，最適合一家大細上山放電！KEEN JASPER系列推出全新配色登場之餘，KEEN更與New Acoustic Camp推出聯乘款式，唔上山亦可以打扮成大熱的山系造型。

JASPER ROCKS x NAC 售價為$950。

JASPER ROCKS x NAC 繼去年與NAC合作推出NEWPORT系列，今年春夏，KEEN再度與New Acoustic Camp日本露營音樂祭的藝術總監守矢 努聯手合作，推出JASPER ROCKS x NAC 聯乘款。今次更一口氣帶來男女及童裝款式，以山系、大自然色彩為配色靈感，皮革上印有NAC 的 Logo作暗花之外，男裝用上沉穩深岩灰配以黝黑，透過撞色呈現出濃厚的日系元素，把機能山系感發揮得淋漓盡致！同時間聯乘款也用上升級可拆式Luftcell PU 鞋墊，其立體剪裁柔軟有彈性，為雙足提供適度支撐，去camping就最舒服！ 🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

JASPER II x NAC 童裝 童裝款方面，可拆式PU鞋墊為小朋友足弓提供持久舒適的承托力，同時採用高牽引力的橡膠外底，輕盈耐磨。配色方面是亮眼綠配卡其啡色加上NAC Logo暗花，魔術鞋貼設計亦方便小朋友輕鬆穿脫！

JASPER II x NAC 童裝 $590

JASPER ROCKS 由JASPER變奏而生的JASPER ROCKS，鞋身線條更渾圓，加上鞋頭護趾功能設計，提升了山系的機能需求。鞋帶換成免綁索扣鞋帶，單手操作秒速穿著、亦方便在山上穿脫，營造出精緻的山系穿搭感。同時間，升級橡膠鞋底擁有良好抓地力，透氣網狀內襯，配以延伸至腳趾的鞋帶設計，加強了貼合度，在山間遊走就更有信心。

JASPER ROCKS $950

JASPER II WP JASPER II WP除了擁有護趾設計，更採用高級皮革面料，並加入防水功能， KEEN.DRY 透氣薄膜技術，設計出雨季必備的神級山系鞋履，無論是雨天或走上山間的濕地都輕易應付到。