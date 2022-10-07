Keith Haring x Pandora聯名系列 Jeffrey、Hanna、東東時尚演繹

Pandora最近首度推出與藝術家合作的Keith Haring x Pandora聯名系列，破格設計有別於品牌一向的風格，加入繽紛色彩及粗線條，普普藝術風令整體設計更搶眼及中性。品牌邀請到型格帥氣的男神魏浚笙(Jeffrey Ngai)、黑暗系文青女神陳漢娜(Hanna Chan)及滑板女神郭東彩(東東)登上融合普普藝術塗鴉的聯乘主題電車，整個車身以白底黑線勾勒出Keith Haring標誌性的塗鴉線條及圖案，再採用大膽搶眼的橙、黃、藍3色色板作為襯托，突出是次聯乘之作的玩味形象，令設計更具率性的街頭時尚風格。

系列呈現混合金屬和鮮明的色彩感，呼應紐約市街頭隨處可見的奪目線條與色彩，Keith Haring x Pandora系列包括8款串飾、手鏈、兩款戒指、項鏈和耳環，全部啟發自Haring所創造的圖像及充滿象徵意義的標誌性符號，包括吠叫的狗、天使寶寶和經典粗黑線條。Keith Haring提倡「藝術人人可享」的多元共融理念，今次系列正好讓藝術愛好者和粉絲能有機會珍藏屬於自己的藝術品。

Jeffrey大談疊戴飾物的訣竅：「重疊佩戴項鏈的關鍵是長度的配合，系列的雙色金屬扭動人像T字扣項鏈設計相當貼心，可按不同的衣服領口和疊戴項鍊的款式自由調整長度，令每個吊墜都能展示，絕對是疊戴的必備單品。若想上半身的層次更豐富鮮明，可配合手鏈的疊戴，亦可在顏色的混搭上發揮創意，襯出個人專屬飾物。」

Hanna則特別喜歡「奔跑心形人」針式耳環和「奔跑心形人」雙吊飾，鍾情視覺藝術、童年志願當畫家的她，形容吊飾帶有正能量和朝著目標努力前進的元素，時刻提醒自己保持演員的熱情和初心。