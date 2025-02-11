KFC三星期限時優惠 $50六件雞/雞扒包買一送一/全新日式咖哩雞扒桶飯登場

KFC推出一連三星期「肯！抵DEAL」限時優惠，「$50六件雞」及「$109超值三人餐」等優惠再度回歸，另外KFC更全新推出全新日式咖哩雞扒桶飯，套餐連飲品只需$32，即睇詳請。

肯！抵 DEAL 優惠

KFC 將推出三星期肯！抵DEAL 優惠，首星期2月13日至2月19日，「家鄉雞扒包買一送一」及「$50 六件雞」率先登場。「$50 六件雞優惠」可自由配搭雞件口味，包括家鄉雞，香辣脆雞及狂惹香燒雞。

第二週由2月20日開始至2月26日，上午11時前有「$16 芝心雞肉火腿脆卷餐」，上午11時後則有高性價比「$109 超值三人餐」。

最後一星期由2月27日至3月5日，有「$20香蔥家鄉雞粒粥 / 香蔥雞絲粥配熱飲」更可以加配油炸鬼，歎盡港式傳統早餐，上午11時後有人氣「$49 12 件巴辣香雞翼」。

2月13日至3月5日期間，更加推「$5粗薯條 (普通)配芝士FING FING粉」，yuu 會員仲可以1,000 分兌換上述粗薯條優惠。