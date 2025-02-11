熱門搜尋:
情人節2025 富豪雪糕車 大S離世 DeepSeek 新店關注組 朗天峰 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-02-11 17:00:00

KFC三星期限時優惠 $50六件雞/雞扒包買一送一/全新日式咖哩雞扒桶飯登場

分享：

KFC三星期限時優惠 $50六件雞/雞扒包買一送一/全新日式咖哩雞扒桶飯登場

adblk5

KFC推出一連三星期「肯！抵DEAL」限時優惠，「$50六件雞」及「$109超值三人餐」等優惠再度回歸，另外KFC更全新推出全新日式咖哩雞扒桶飯，套餐連飲品只需$32，即睇詳請。

肯！抵DEAL 優惠

KFC 將推出三星期肯！抵DEAL 優惠，首星期213日至219日，「家鄉雞扒包買一送一」及「$50 六件雞」率先登場。「$50 六件雞優惠」可自由配搭雞件口味，包括家鄉雞，香辣脆雞及狂惹香燒雞。

第二週由220日開始至226日，上午11時前有「$16 芝心雞肉火腿脆卷餐」，上午11時後則有高性價比「$109 超值三人餐」。

最後一星期由227日至35日，有「$20香蔥家鄉雞粒粥 / 香蔥雞絲粥配熱飲」更可以加配油炸鬼，歎盡港式傳統早餐，上午11時後有人氣「$49 12 件巴辣香雞翼」。

213日至35日期間，更加推「$5粗薯條 (普通)配芝士FING FING粉」，yuu 會員仲可以1,000 分兌換上述粗薯條優惠。

adblk6

肯！抵DEAL 優惠

KFC「日式咖哩雞扒桶飯餐」

KFC推出經典和風滋味，KFC日式咖哩融合多種香料而製，呈現出濃厚的日式風味，每啖都香氣四溢。口感溫和的日式咖哩配以外酥內嫩雞扒，大人小朋友都能感受日式咖哩帶來的美味，$3即歎微微辛辣帶甜口的日式咖哩與兩件酥脆雞扒完美交匯，套餐更包汽水一杯。

Klook.com

入App免費拎荷花BB展入場券

免費拎荷花BB展入場券