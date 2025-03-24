KFC三重芝士脆雞系列登場 中文名有呢個字即可獲贈「芝芝芝味脆雞」！

KFC新出「三重芝士脆雞系列」，由2025年3月27日起推出「芝芝芝味脆雞」及「芝芝芝味雞腿包」，由巴馬臣芝士、車打芝士及忌廉芝士的三重加持，「芝」味level up!！身份證中文姓名含有呢個字，更即可獲贈「芝芝芝味脆雞」一件，即睇詳情！

KFC三重芝士脆雞系列登場 中文名有呢個字即可獲贈「芝芝芝味脆雞」！

芝芝芝味脆雞及芝芝芝味雞腿包同步登場 芝芝芝味脆雞外層鋪滿巴馬臣、車打及忌廉芝士粉，再沾上幼滑濃郁的車打芝士醬，逐層逐層添加無限「芝」味，外酥內嫩的炸雞完美結合香濃芝士，每一口都是極致享受！ 「芝芝芝味雞腿包」以鬆軟麵包搭配新鮮番茄及爽脆生菜，再配上巴辣雞腿扒及三層車打芝士，每口都能嘆到啖啖香濃芝味及香脆鮮嫩的雞扒，並由蔬菜完美平衡當中的油膩感。

限時兩大「肯！抵 DEAL 」優惠 KFC更推出四星期限時兩大「肯！抵DEAL」優惠，第一階段由3月27日至4月9日，上午11時後以優惠價$10嘆1件「芝芝芝味脆雞」；而第二階段由4月10日至4月23日，以$29享受「芝芝芝味雞腿包配汽水(中)」優惠。優惠只適用於「快脆拎」及自助點餐機(使用KFC網站或APP登入以享上述優惠)，只限堂食及外賣自取！ 召集「芝」名人士 KFC 請食芝士炸雞 KFC同步召集全港「芝」名人士，一齊嘆全新「三重芝士脆雞系列」，由2025年3月28日起，於全線香港及澳門KFC餐廳，出示中文姓名含有「芝」字的身份證明文件，及KFC App優惠券，即免費送一件「芝芝芝味脆雞」。

同場加映：抵 DEAL 星期二全新優惠 由4月1日起，KFC推出「抵DEAL星期二」堂食及外賣限定優惠，於上午11時後有人氣加餸恩物「 $49 12件巴辣香雞翼」，以及超人氣小食「巴辣雞粒買一送一」。 想由專人將熱辣辣炸雞送上門，有「快脆送」限定優惠「E肚仔餐買一送一」，只需$222就可享受12件經典滋味雞件，包括家鄉雞，香辣脆雞及狂惹香燒雞，更有6客辣汁蘑菇香飯 (大) 或家鄉雞皇飯 (大) ，再配 6客精緻小食，可選馬鈴薯蓉、粟米杯或巴辣香雞翼。餐品份量十足，適合與朋友齊齊分享！