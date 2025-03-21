KFC人氣D24榴槤葡撻回歸 歐聯3人分享套餐$199 送歐聯限量版紀念足球 抽孫興慜親筆簽名波鞋

KFC人氣D24榴槤葡撻將於即日起強勢回歸！而適逢歐聯淘汰賽即將進入 8 強階段，KFC特別與Pepsi聯乘合作，為大家準備好兩款套餐，「歐聯 3 人分享套餐」除了隨餐附送 1 個百事 x 歐聯限量版紀念足球(5 號)及紙袋外，還可參加抽奬贏取終極大獎著名球星「孫興慜」親筆簽名波鞋 或二獎 KFC 禮券$500，大家一於把握機會！

D24榴槤葡撻快閃回歸 KFC D24 榴槤葡撻($16)自推出以來一直口碑極佳，這款葡撻嚴選來自馬來西亞 D24 榴槤製成榴槤醬，加入蛋漿新鮮焗製，外層酥皮香脆，蛋香與榴槤醬交融，綿密細滑，啖啖香濃榴槤味，令人一試難忘！榴槤控可入手6件禮盒裝($72)，與親朋好友沉浸式享受榴槤滋味。

KFC X Pepsi 歐聯分享套餐 觀看歐聯賽事時當然必備炸雞香汽水！KFC與Pepsi聯乘合作，特意推出兩款歐聯分享套餐，分別為「歐聯 2 人分享套餐」以及「歐聯 3 人分享套餐」，凡購買這兩款套餐，均可參加抽奬贏取終極大獎著名球星「孫興慜」親筆簽名波鞋(1 隻)(名額 1 個) 或二獎 KFC 禮券$500 (名額 10 個)。購買一份指定套餐可獲一次抽獎機會，兩份可獲兩次抽獎機會，參加次數不限，球迷們一於把握機會！ 抽獎登記期: 2025 年 3 月 20 日至 4 月 17 日 (23:59pm)

抽獎結果公布日期: 2025 年 5 月 9 日