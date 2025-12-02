KFC優惠｜肯！抵 DEAL 12月一連三星期優惠 $50/6件雞 葡撻買一送一

著數優惠｜KFC肯！抵 DEAL 12月一連三星期優惠 $50/6件雞 葡撻買一送一

踏入12月，KFC「肯！抵 DEAL」繼續帶來一系列驚喜優惠，由即日起至12月23日，KFC一連三星期都有不同超抵優惠，當中包括人氣$50/6件雞、經典葡撻買一送一等，期間限定的大阪燒炸雞薄餅豐盛套餐亦有買一送一優惠，套餐內有齊全新的大阪燒炸雞薄餅、蘑菇忌廉湯、格格脆薯塊及經典葡撻，非常豐富！下文即睇詳情！

第一星期優惠 日期：2025 年 12 月 1 日 (一) 至 2025 年 12 月 7 日 (日) 上午 11 時後 優惠一︰$50 6 件雞 加配優惠 +$5 汽水(中) （旺角山東街不提供狂惹香燒雞） 優惠二︰經典葡撻 買一送一 （澳門分店不供應此優惠） 第二星期優惠 日期：2025 年 12 月 8 日 (一) 至 2025年12月14日 (日)上午 11 時後 優惠一︰大阪燒炸雞薄餅豐盛套餐買一送一 （旺角山東街、赤柱廣場、九龍塘又一城、西灣河太安樓及啟德體育園分店不供應此優惠） 優惠二︰巴辣雞粒 買一送一 （旺角山東街、九龍塘又一城及西灣河太安樓分店不供應此優惠）

第三星期優惠

日期：2025年12月15日 (一) 至 2025年12月23日 (二)上午 11 時後

優惠一︰$80 滋味二人套餐

優惠二︰$80 勁「包」二人餐（又一城不供應此優惠）

第一至第三星期優惠

日期：2025 年 12 月 1 日(一) 至 2025 年 12 月 23 日(二) 上午 11時後

優惠：購買套餐以$9 加配格格脆薯塊

(12 月 1 至 3 日旺角山東街分店不供應此優惠）