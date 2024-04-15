KFC優惠2024｜KFC手機App獨家優惠！玩遊戲贏全年免費食雞+送葡撻 $102歎二人餐

KFC優惠2024｜KFC手機App全面升級，推出多個獨家優惠。每逢星期二都會推出二人餐限時優惠，美食直送到府上，超抵食！而且於KFC App內玩小遊戲，每日仲會免費送出3000個葡撻，更有機會贏終極大獎（價值$26,000外賣現金券），全年免費食雞，即睇內文詳情。

KFC手機App全面升級

KFC手機App全面升級，定時放送獨家優惠！KFC App為會員呈獻更多專屬優惠，全新升級優惠一浪接一浪，KFC 每逢星期二都會推出二人餐限時優惠，將美食送到府中，可以最抵價錢享受到脆脆一口的滋味，令你吃不停口。此外，KFC 會員 App 更加入全新有趣的手機小遊戲，並提供誘人的獎品！在享受美食和玩樂的同時，還能即時贏得驚喜禮品！

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KFC優惠2024｜星期二限時優惠$102歎二人餐 由 4 月 15 日起，KFC 每星期二都為您呈獻激筍價格的二人餐，更免費為您送到家中！無論是與摯愛共度浪漫時光，還是與好友一同分享美食，這個優惠都能滿足您們的味蕾。

全新KFC手機小遊戲 贏全年免費食雞+葡撻