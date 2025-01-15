KFC哥基朱古力葡撻+鹹蛋黃金雞腿包新登場 超可愛哥基屁屁/鹹蛋黃金系列迎新年/抽獎贏足金雞腿

蛇年將至，KFC鹹蛋黃金系列亦重磅回歸，與大家一同齊賀蛇年黃金滿屋，今次更推出全新「鹹蛋黃金雞腿包」，鮮嫩雞腿配搭鹹蛋醬一試難忘！另外有超可愛的「哥基朱古力葡撻」新登場，肥嘟嘟的哥基屁屁造型打卡一流。KFC更加推抽獎活動，想知如何贏走足金雞腿，即睇詳請！

KFC鹹蛋黃金系列回歸， 油潤甘香的鹹蛋醬配上鬆脆嫰滑炸雞，回味無窮。全新「鹹蛋黃金雞腿包」濃厚鹹蛋黃金沙，加上香甜原片菠蘿，每一口鮮嫩雞腿扒都散發惹味鹹蛋滋味！是次「鹹蛋黃金雞腿包」、「鹹蛋黃金脆雞」、「鹹蛋黃金雞翼」三款黃金之選，更包括「黃金菠蘿茶梳打」菠蘿蓉、梳打及紅茶調配出的清新特飲。新設$99鹹蛋黃金脆雞二人分享餐，新年必食。

「賞你足金雞腿」抽獎活動

1月16日至2月12 日凡購買鹹蛋黃系列套餐一份即可抽獎一次，兩份即兩次機會，如此類推。只須於WhatsApp合資格收據正本相片至6196 4291

參加抽獎，即有機會贏取足金雞腿一隻（足一両）(名額1個)或價值HK$500 KFC 禮券(名額10個)。

全新「哥基朱古力葡撻」登場

KFC 別出心裁推出全新「哥基朱古力葡撻」，多層酥脆撻皮，香濃蛋漿內含濃郁朱古力醬，上層更有超可愛的哥基屁屁造型棉花糖！軟糯棉花糖配上香甜朱古力葡撻，為經典葡撻帶來全新甜蜜滋味。

贏走「酥 Q 葡撻寵物帽」

KFC為各位毛孩送上葡撻寵物帽，只需與你心愛的寵物拍攝一張與「哥基朱古力葡撻」的合照，並上傳於自己的個人社交平台(Facebook/Instagram)及加入指定hashtag，最多讚好的二十則貼文即可獲得KFC限定酥Q葡撻寵物帽及價值$100 KFC 禮券(乙份)！