KFC意式芝士蛋糕葡撻全新登場！ 附送禮盒套裝 散水餅首選

KFC葡撻深受港人喜愛，最近KFC更推出全新「意式芝士蛋糕葡撻」，將備受歡迎的意式芝士蛋糕揉合KFC招牌葡撻，絕對一試難忘！同時KFC亦推出送禮套裝，買一打葡撻即送禮盒同旗仔，極具特色，成為不少打工仔的散水餅首選，即睇詳請！

11月14日起，KFC將推出全新「意式芝士蛋糕葡撻」，呈獻多重口感的味覺新體驗。「意式芝士蛋糕葡撻」將備受港人喜愛的意式芝士蛋糕揉合KFC招牌葡撻，令一眾嗜甜之士愛不惜「口」。與此同時，KFC的蘑菇忌廉湯亦將於同日強勢回歸，為大家於今個秋冬季注入暖意與驚喜。

意式芝士蛋糕葡撻

意式芝士蛋糕葡撻將流心意式芝士蛋糕(Tiramisu)醬注入葡撻，搭配經典酥脆葡撻皮，及蛋味香濃的蛋醬相輔相成，層次分明的口感令人眼前一亮！葡撻面上更放置整顆已烤焗的棉花糖，帶來如雲朵般輕盈的軟糯口感，面層更灑上一層朱古力粉，還原意式芝士蛋糕的感覺。