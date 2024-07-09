KFC早餐優惠｜KFC推抵食早餐套票 最平$100起任選四款早餐 平均$25/餐

一日之計在於晨，早餐當然要食好啲！KFC在7月11日至7月 24日期間，推出「早餐肯抵 Deal！」套票，於KFC APP 内可以優惠價$100起任選指定四款早餐，平均一餐最平$25就有交易，當中包括「K6 芝士火腿蛋包餐」、「K7 香脆薯餅蛋包餐」等，價錢比平時落單更抵食，下文即睇詳情！

KFC APP限定早餐套票

如果想用優惠價$100入手早餐套票，首先要下載 KFC APP 並註冊登記成為會員，可即時憑券於六款指定早餐內自選四款換領，包括「K6 芝士火腿蛋包餐」及「K7 香脆薯餅蛋包餐」；另外可加$2 升級至「K1 醬燒雞扒包餐」或「K2家鄉雞扒包餐」；或加$4 升級至「K8 醬燒雞扒蛋包餐」或「K9 家鄉雞扒蛋包餐」, 最多可節省高達$12！