KFC早餐優惠｜KFC推抵食早餐套票 最平$100起任選四款早餐 平均$25/餐

一日之計在於晨，早餐當然要食好啲！KFC在7月11日至7月 24日期間，推出「早餐肯抵 Deal！」套票，於KFC APP 内可以優惠價$100起任選指定四款早餐，平均一餐最平$25就有交易，當中包括「K6 芝士火腿蛋包餐」、「K7 香脆薯餅蛋包餐」等，價錢比平時落單更抵食，下文即睇詳情！
KFC APP限定早餐套票
如果想用優惠價$100入手早餐套票，首先要下載 KFC APP 並註冊登記成為會員，可即時憑券於六款指定早餐內自選四款換領，包括「K6 芝士火腿蛋包餐」及「K7 香脆薯餅蛋包餐」；另外可加$2 升級至「K1 醬燒雞扒包餐」或「K2家鄉雞扒包餐」；或加$4 升級至「K8 醬燒雞扒蛋包餐」或「K9 家鄉雞扒蛋包餐」, 最多可節省高達$12！
- 推廣期由 2024 年 7 月 11 日至 24 日，詳情請參閱 KFC App 優惠券條款及細則
- $100起 4 款早餐優惠券可於 2024 年 7 月 11 日至 8 月 24 日上午 11 時前兌換；兌換券餐品內容均為預設項目，恕不提供餐品轉換及升級優惠
- 優惠不適用於沙田馬場、亞洲國際博覽館、赤柱廣場、又一城分店
- 只限快脆拎，不適用於快脆送