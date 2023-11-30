熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 明愛醫院 Lolly Talk CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-30 14:36:37

KFC炸雞芝士火鍋回歸 5大聖誕優惠+學生優惠

分享：

聖誕派對少不了叫到會，KFC去年推出「炸雞芝士火鍋」深受歡迎，今年更以全新軟滑拉絲回歸，「芝」味升級。為滿足不同派對人數的需要，KFC今年繼續推出4款「聖誕派對套餐」，更可搭配期間限定新產品「合味道香辣海鮮脆雞」及「朱古力榛子雲朵葡撻」。此外，「五大聖誕美食優惠」特設學生專享優惠，讓一眾學生以最抵價錢享盡派對美食！

KFC聖誕炸雞芝士火鍋回歸

KFC聖誕炸雞芝士火鍋回歸

KFC今年特意採用全新改良配方，令芝士醬更濃郁，變身成「拉絲」芝士。只需將芝士醬放進隨餐附送的KFC陶瓷鍋稍稍加熱，香濃芝士香味馬上撲鼻而來，無論是香脆炸雞、巴辣香雞翼、上校雞寶或粗薯條，只要沾上帶有「拉絲」感的芝士醬，即能感受香脆與濃滑的雙重口感。

KFC炸雞芝士火鍋 炸雞芝士火鍋套餐(4人用).

推出4款聖誕派對套餐　

今個聖誕，KFC一舉推出4款「聖誕派對套餐」系列滿足不同規模的派對聚會，其中包括經典派對套餐(4-6) $368、滋味派對套餐(8-10) $718、歡樂派對套餐(12-14) $1,058以及豐盛派對套餐(16-18) $1,398。「聖誕套餐」系列更可配搭期間限定新產品包括「合味道香辣海鮮脆雞」及「朱古力榛子雲朵葡撻」等。

經典派對套餐（4-6人用） 歡樂派對套餐（12-14人用） 滋味派對套餐（8-10人用） 豐盛派對套餐（16-18人用) KFC聖誕派對套餐

期間限定「朱古力榛子雲朵葡撻」

KFC的葡撻向來深受喜愛，今次KFC再為廣大葡撻粉絲獻新品，推出期間限定「朱古力榛子雲朵葡撻」，在蛋香濃郁的經典葡撻內餡加入香濃幼滑的Nutella朱古力榛果可可醬，再於撻面加上軟綿甜蜜的棉花糖並灑上朱古力粉，為葡撻增添豐富口感。香脆酥皮加上甜而不膩的朱古力榛子流心。

朱古力榛子雲朵葡撻

朱古力榛子雲朵葡撻

5大聖誕美食優惠 

KFC今年特別推出五重聖誕美食優惠回饋顧客，務求讓各位以最優惠價錢享受美食，與好友一同歡度佳節。

優惠1：早鳥優惠9

凡於20231215日或之前於網上訂購任何一款聖誕派對套餐，即可享9折優惠。(不適用於「炸雞芝士火鍋」套餐」)

優惠2：送高達$1,500KFC美食優惠券

凡於推廣期內惠顧聖誕派對套餐或「炸雞芝士火鍋套餐」，即送高達$1,500 KFC美食優惠券。

優惠3：門店自取優惠^ 使用優惠碼 PICKUP60」即減$60

凡於推廣期內訂購聖誕派對套餐或「炸雞芝士火鍋套餐($468)」，選擇到KFC App或網上訂購選擇「快脆送」內的「門店自取^」，並輸入優惠碼「PICKUP60」即減$60

優惠4：學生專享優惠 訂購指定派對套餐，再送炸雞最多12

凡於推廣期內致電訂購熱線2180-0000訂購聖誕派對套餐，即可享滋味派對套餐(8-10) $7186件炸雞；歡樂派對套餐(12-14) $1,0589件炸雞；以及豐盛派對套餐(16-18) $139812件炸雞。

同時，本年亦增設凝皓教育學生優惠─同樣於推廣期內致電訂購熱線2180-0000訂購滋味派對套餐(8-10) $718，即可享 (全港學生優惠)6件炸雞外，再送6件巴辣香雞翼及6件上校雞寶(配醬)

優惠5：賺取5yuu積分

yuu會員凡惠顧「炸雞芝士火鍋套餐」或任何聖誕派對套餐系列，可賺取5yuu積分。

*以上優惠不可同時使用(優惠1,25除外)，每次交易只可輸入一個優惠碼及享用優惠乙次。

KFC「炸雞芝士火鍋」套餐銷售詳情 KFC 「聖誕派對套餐」銷售詳情 KFC 「聖誕派對套餐」銷售詳情
KFC首次邀請ISATISSE(眼袋女孩)設計聖誕主題包裝，包括雞桶、小食盒、晚餐盒以及汽水杯，帶來聖誕氣氛的同時，亦支持本地插畫家創作。 KFC首次邀請ISATISSE(眼袋女孩)設計聖誕主題包裝，包括雞桶、小食盒、晚餐盒以及汽水杯，帶來聖誕氣氛的同時，亦支持本地插畫家創作。

此外，KFC更於121日推出線上遊戲「誰是餓底?」，遊戲方法簡單、又好玩，參與遊戲後更可獲得KFC美食券！顧客只需到KFC HK網頁版或App惠顧任何聖誕套餐或惠顧門市外賣炸雞芝士火鍋套餐，即可收到KFC聖誕賀卡，掃瞄聖誕賀卡/聖誕主題包裝上的二維碼便可進入遊戲網站，與好友一同玩樂。

Ad Block
KFC更於12月1日推出線上遊戲「誰是餓底?」

KFC更於12月1日推出線上遊戲「誰是餓底?」

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受