KFC炸雞芝士火鍋回歸 5大聖誕優惠+學生優惠

聖誕派對少不了叫到會，KFC去年推出「炸雞芝士火鍋」深受歡迎，今年更以全新軟滑拉絲回歸，「芝」味升級。為滿足不同派對人數的需要，KFC今年繼續推出4款「聖誕派對套餐」，更可搭配期間限定新產品「合味道香辣海鮮脆雞」及「朱古力榛子雲朵葡撻」。此外，「五大聖誕美食優惠」特設學生專享優惠，讓一眾學生以最抵價錢享盡派對美食！

KFC今年特意採用全新改良配方，令芝士醬更濃郁，變身成「拉絲」芝士。只需將芝士醬放進隨餐附送的KFC陶瓷鍋稍稍加熱，香濃芝士香味馬上撲鼻而來，無論是香脆炸雞、巴辣香雞翼、上校雞寶或粗薯條，只要沾上帶有「拉絲」感的芝士醬，即能感受香脆與濃滑的雙重口感。

今個聖誕，KFC一舉推出4款「聖誕派對套餐」系列滿足不同規模的派對聚會，其中包括經典派對套餐(4-6人) $368、滋味派對套餐(8-10人) $718、歡樂派對套餐(12-14人) $1,058以及豐盛派對套餐(16-18人) $1,398。「聖誕套餐」系列更可配搭期間限定新產品包括「合味道香辣海鮮脆雞」及「朱古力榛子雲朵葡撻」等。

KFC的葡撻向來深受喜愛，今次KFC再為廣大葡撻粉絲獻新品，推出期間限定「朱古力榛子雲朵葡撻」，在蛋香濃郁的經典葡撻內餡加入香濃幼滑的Nutella朱古力榛果可可醬，再於撻面加上軟綿甜蜜的棉花糖並灑上朱古力粉，為葡撻增添豐富口感。香脆酥皮加上甜而不膩的朱古力榛子流心。

5 大聖誕美食優惠

KFC今年特別推出五重聖誕美食優惠回饋顧客，務求讓各位以最優惠價錢享受美食，與好友一同歡度佳節。

優惠 1 ：早鳥優惠 9 折

凡於2023年12月15日或之前於網上訂購任何一款聖誕派對套餐，即可享9折優惠。(不適用於「炸雞芝士火鍋」套餐」)

優惠 2 ：送高達 $1,500KFC 美食優惠券

凡於推廣期內惠顧聖誕派對套餐或「炸雞芝士火鍋套餐」，即送高達$1,500 KFC美食優惠券。

優惠 3 ：門店自取優惠 ^ — 使用優惠碼 「 PICKUP60 」即減 $60

凡於推廣期內訂購聖誕派對套餐或「炸雞芝士火鍋套餐($468)」，選擇到KFC App或網上訂購選擇「快脆送」內的「門店自取^」，並輸入優惠碼「PICKUP60」即減$60。

優惠 4 ：學生專享優惠 — 訂購指定派對套餐，再送炸雞最多 12 件

凡於推廣期內致電訂購熱線2180-0000訂購聖誕派對套餐，即可享滋味派對套餐(8-10人) $718送6件炸雞；歡樂派對套餐(12-14人) $1,058送9件炸雞；以及豐盛派對套餐(16-18人) $1398送12件炸雞。

同時，本年亦增設凝皓教育學生優惠─同樣於推廣期內致電訂購熱線2180-0000訂購滋味派對套餐(8-10人) $718，即可享 (全港學生優惠)送6件炸雞外，再送6件巴辣香雞翼及6件上校雞寶(配醬)。

優惠 5 ：賺取 5 倍 yuu 積分

yuu會員凡惠顧「炸雞芝士火鍋套餐」或任何聖誕派對套餐系列，可賺取5倍yuu積分。

*以上優惠不可同時使用(優惠1,2及5除外)，每次交易只可輸入一個優惠碼及享用優惠乙次。