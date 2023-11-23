KFC聯乘日清食品推出「合味道香辣海鮮脆雞系列」同場加映必搶聯乘限定產品

KFC宣布首度與日清食品聯乘，將KFC經典脆雞與有「世一杯麵」之稱的合味道「香辣海鮮味杯麵」完美結合，由11月23日起為大家呈獻「合味道香辣海鮮脆雞系列」，推廣期內惠顧滿$40或以上，更可加購KFC及合味道聯乘限定產品！

「合味道香辣海鮮杯麵」一直是香港人最喜愛的杯麵之一，更曾榮獲「世界合味道總選舉」的第一名。KFC今次與日清食品聯手推出的「合味道香辣海鮮脆雞系列」共有兩款產品 —「合味道香辣海鮮脆雞」以及「合味道香辣海鮮脆雞翼」。炸雞及雞翼完美融合香辣海鮮的辛香滋味，外皮更灑上三色配料，神還原合味道香辣海鮮味杯麵的風味。另推「巨蜂椰果七喜梳打」以「葡萄之王」巨峰提子為主角，配以七喜調配出清爽的味道及氣泡感，加上粒粒椰果增添口感。

日清「日清食品體驗館」會員於KFC分店櫃檯惠顧 「合味道香辣海鮮脆雞系列」套餐 (A1-A5)，只要出示「日清食品體驗館」WeChat小程式內之會員頁面即可享減$5優惠！每次交易只限使用優惠一次。