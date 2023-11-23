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生活
2023-11-23 12:11:07

KFC聯乘日清食品推出「合味道香辣海鮮脆雞系列」同場加映必搶聯乘限定產品

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KFC聯乘日清食品推出「合味道香辣海鮮脆雞系列」同場加映必搶聯乘限定產品

KFC聯乘日清食品推出「合味道香辣海鮮脆雞系列」同場加映必搶聯乘限定產品

KFC宣布首度與日清食品聯乘，將KFC經典脆雞與有「世一杯麵」之稱的合味道「香辣海鮮味杯麵」完美結合，由1123日起為大家呈獻「合味道香辣海鮮脆雞系列」，推廣期內惠顧滿$40或以上，更可加購KFC及合味道聯乘限定產品！

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「合味道香辣海鮮杯麵」一直是香港人最喜愛的杯麵之一，更曾榮獲「世界合味道總選舉」的第一名。KFC今次與日清食品聯手推出的「合味道香辣海鮮脆雞系列」共有兩款產品 —「合味道香辣海鮮脆雞」以及「合味道香辣海鮮脆雞翼」。炸雞及雞翼完美融合香辣海鮮的辛香滋味，外皮更灑上三色配料，神還原合味道香辣海鮮味杯麵的風味。另推「巨蜂椰果七喜梳打」以「葡萄之王」巨峰提子為主角，配以七喜調配出清爽的味道及氣泡感，加上粒粒椰果增添口感。

KFC聯乘日清食品推出「合味道香辣海鮮脆雞系列」 1件香辣海鮮脆雞 售價：港幣$23.5起 2件香辣海鮮脆雞翼　售價：港幣$19起 *凡惠顧任何套餐可以港幣$15起加配2件香辣海鮮脆雞翼 巨蜂椰果七喜梳打 售價：港幣$26起 *凡惠顧任何套餐可以港幣$8起升級為巨蜂椰果七喜梳打

日清「日清食品體驗館」會員於KFC分店櫃檯惠顧 「合味道香辣海鮮脆雞系列」套餐 (A1-A5)，只要出示「日清食品體驗館」WeChat小程式內之會員頁面即可享減$5優惠！每次交易只限使用優惠一次。

A1香辣海鮮脆雞三人套餐　售價：港幣$189起 A2香辣海鮮脆雞豐盛套餐 售價：港幣$55起 A3香辣海鮮脆雞滿足套餐 售價：港幣$52起 A4香辣海鮮脆雞滋味套餐 售價：港幣$50起 A5香辣海鮮脆雞翼套餐 售價：港幣$49起

除此以外，於推廣期內惠顧KFC食品滿$40或以上，即可以優惠價加購KFC及合味道聯乘限定產品「食乜都得碗」 (+$58/)、「肯！環保食物袋」(+$78/) 以及「Why Not Both 𠱸被」 (+$118/) 。每款均有KFC及合味道的獨特設計，實用又富收藏價值，自用以外，亦是聖誕佳節交換禮物的好主意！

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