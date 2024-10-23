KFC限定優惠登場！雞扒包買一送一/$12試食全新粥品系列/$50歎六件雞

KFC一連三星期將再次推出「肯！抵DEAL」期間限定優惠！由10月24日至11月13日期間，將有多款超值優惠等住各位以最抵價享用美食，除了有$50歎六件雞外，更有家鄉雞扒包或醬燒雞扒包買一送一優惠等，不可錯過$12試食今年首推的粥品系列，即睇詳請了解優惠。

人氣巴辣雞粒及粥品系列同享優惠 低至 $11 起 中秋過後天氣逐漸轉涼，今年首推的早餐粥品系列，成為今個秋天早晨的最佳早餐選擇。無論是香蔥家鄉雞粒粥還是香蔥雞絲粥，每碗只需$12，在寒冷的早晨享受一碗暖心美味的粥品，絕對是早餐的超值之選。

此外，香辣惹味的巴辣雞粒亦在第三周重磅推出優惠。只需$11即可享用兩客巴辣雞粒，盡情享受人氣小食。 一連三周優惠詳先睇 第一周優惠：10月24日至10月30日 (每日上午11時前)$16 芝心火腿脆卷餐

(每日上午11時後)$50六件雞＋$5 加配汽水（中） $50/6件雞優惠亦可另享加配汽水(中)優惠，每次最多可加配3杯汽水。要留意$50/6件雞優惠限量十萬份，數量有限，售完即止。 第二周優惠：10月31日至11月6日 (每日上午11時前)$12香蔥家鄉雞粒粥 香蔥雞絲粥

(每日上午11時後)$30 家鄉雞腿包餐/巴辣雞腿包餐 第三周優惠：11月7日至11月13日

(每日上午11時前)家鄉雞扒包/醬燒雞扒包 買一送一

(每日上午11時後)$11 經典葡撻2件

(每日上午11時後)$11 巴辣雞粒2客