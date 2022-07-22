Kiehl's首個「金盞花自助換領機」 免費拎系列試用裝

Kiehl's早於1960年代已推出首款注入金盞花花瓣的金盞花產品——金盞花植物精華爽膚水，自推出便成為備受追捧。金盞花水以人手採摘的可再生金盞花花瓣和精華配製而成，透過浸泡金盞花瓣釋放出5種天然活性護膚成分，能紓緩及保濕、改善泛紅、平衡水油、調理肌膚，加速暗瘡疤痕癒合，有效改善粉刺瑕疵、過剩油脂、粗大毛孔等問題，如「肌膚涼茶」般帶來抗炎、抗氧、抗敏和治癒抗壓功效，持續使用令膚質更顯細緻。而金盞花水除了作為爽膚水之用，更有另外7個用法，女生們絕對要買支旁身。

金盞花原產自地中海地區，多個世紀以來，無論是印度阿育吠陀療法，或中國傳統醫學，均推崇金盞花為治理肌膚的草本良藥。

7. 粉底掃噴上少量爽膚水，提升底妝的貼服度及水潤度

6. 環境乾燥時，可於四周噴一噴爽膚水，防止肌膚變乾

首個「金盞花自助換領機」

為讓更多人感受金盞花水的威力，Kiehl’s由即日起至8月12日，設置首個「金盞花自助換領機」將分階段在香港4大商場熱點巡迴，只需簡單3步，即可免費體驗王牌金盞花系列，同時享有專屬購物禮遇。

換領步驟

第一步：掃描屏幕上的QR Code，登記簡單個人資料即可獲取專屬換領碼。

第二步：於自動販賣機下方掃描專屬換領碼，即可獲得金盞花系列試用裝（3片）乙份。

第三步：完成換領後，即可獲取即日起至8月31日期間的獨家限時限量購物禮遇。