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2022-07-22 15:00:00

Kiehl's首個「金盞花自助換領機」 免費拎系列試用裝

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Kiehl's首個「金盞花自助換領機」 免費拎系列試用裝

Kiehl's首個「金盞花自助換領機」 免費拎系列試用裝

Kiehl's早於1960年代已推出首款注入金盞花花瓣的金盞花產品——金盞花植物精華爽膚水，自推出便成為備受追捧。金盞花水以人手採摘的可再生金盞花花瓣和精華配製而成，透過浸泡金盞花瓣釋放出5種天然活性護膚成分，能紓緩及保濕、改善泛紅、平衡水油、調理肌膚，加速暗瘡疤痕癒合，有效改善粉刺瑕疵、過剩油脂、粗大毛孔等問題，如「肌膚涼茶」般帶來抗炎、抗氧、抗敏和治癒抗壓功效，持續使用令膚質更顯細緻。而金盞花水除了作為爽膚水之用，更有另外7個用法，女生們絕對要買支旁身。

金盞花原產自地中海地區，多個世紀以來，無論是印度阿育吠陀療法，或中國傳統醫學，均推崇金盞花為治理肌膚的草本良藥。

金盞花原產自地中海地區，多個世紀以來，無論是印度阿育吠陀療法，或中國傳統醫學，均推崇金盞花為治理肌膚的草本良藥。

金盞花水7個用法：

1. 潔面後沾濕化妝棉輕抹全面，作二次清潔  

2. 沾濕化妝棉作局部濕敷，紓緩敏感泛紅      

3. 利用手掌的微溫將爽膚水輕輕按壓於面上，有效保濕紓緩      

4. 將爽膚水放入小噴樽，隨時保濕紓緩口罩肌，平衡油脂        

5. 冷藏後使用可以鎮靜曬後肌膚      

6. 環境乾燥時，可於四周噴一噴爽膚水，防止肌膚變乾      

7. 粉底掃噴上少量爽膚水，提升底妝的貼服度及水潤度

金盞花植物精華爽膚水 $340/250ml、$560/500ml 將爽膚水放入小噴樽，可以隨時保濕紓緩口罩肌。 潔面後沾濕化妝棉輕抹全面，可作二次清潔。 沾濕化妝棉作局部濕敷。

首個「金盞花自助換領機」

為讓更多人感受金盞花水的威力，Kiehls由即日起至812日，設置首個「金盞花自助換領機」將分階段在香港4大商場熱點巡迴，只需簡單3步，即可免費體驗王牌金盞花系列，同時享有專屬購物禮遇。

換領步驟

第一步：掃描屏幕上的QR Code，登記簡單個人資料即可獲取專屬換領碼。

第二步：於自動販賣機下方掃描專屬換領碼，即可獲得金盞花系列試用裝（3片）乙份。

第三步：完成換領後，即可獲取即日起至831日期間的獨家限時限量購物禮遇。

銅鑼灣名店坊Fashion Walk食街入口的「金盞花自助換領機」。

銅鑼灣名店坊Fashion Walk食街入口的「金盞花自助換領機」。

巡迴詳情日期和地點

即日起至721日：銅鑼灣名店坊Fashion Walk食街入口

723日至729日：荃灣南豐紗廠The Mills 1/F 中庭

730日至85日：尖沙咀K11購物藝術館K11 Art Mall G/F

86日至812日：旺角波鞋街The Forest G/F

 

限時限量禮遇

71日起至831日期間，在Kiehls 任何專門店凡購買指定產品即可獲得以下禮遇。

禮遇1：凡購買金盞花植物精華爽膚水(250ml)及一件金盞花系列的產品，即可獲贈2件旅行試用裝及爽膚水噴頭(價值$176)。 禮遇2：凡購買金盞花植物精華爽膚水(500ml)及一件金盞花系列的產品，即可獲贈2件旅行試用裝、爽膚水噴頭及濕敷棉組合(包括100%純棉質地濕敷棉)(價值$276)。 禮遇3：凡購物滿$1,080(當中包括金盞花植物精華爽膚水(500ml))，即可獲贈5件旅行試用裝、爽膚水噴頭、濕敷棉組合(包括100%純棉質地濕敷棉)及護膚品收納袋(價值$556)。
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