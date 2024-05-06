Kiehl’s Calendula Studio限定店登陸SOGO 換領體驗裝/個人化金盞花水/Y2K四格貼紙相

Kiehl’s於1960年代為顧客搜羅金盞花瓣(Calendula Petals)，研發出「金盞花植物精華爽膚水」，甫推出即大受歡迎，現時仍穩佔品牌全球熱賣爽膚水第一位。Kiehl’s今個夏日為大家帶來驚喜，將首個「KIEHL’S CALENDULA STUDIO」帶到銅鑼灣SOGO，並推出全新產品「金盞花舒緩平衡乳液」。現場設有多個充滿治癒感的打卡位，亦可以影充滿紐約特色Y2K四格貼紙相，並以最愛相片製作個人化的爽膚水，完成指定任務更可換領「金盞花舒緩體驗裝」！

Kiehl’s Calendula Studio限定店登陸銅鑼灣SOGO

Kiehl ’ s Calendula Studio 期間限定店｜紐約特色 Y2K 四格貼紙相 Kiehl’s Calendula Studio期間限定店布置以金盞花Studio作為靈感，設置多個打卡位，更設有「個人化數碼貼紙相專區」，大家可在特設的貼紙相機內拍照，製作出充滿紐約特色的Y2K貼紙相，更會錄製拍照過程的有趣片段，適合與閨蜜好友一起體驗。

Kiehl ’ s Calendula Studio 期間限定店｜完成指定任務換領「金盞花舒緩體驗裝」 參加者可預先在網上登記參觀「KIEHL’S CALENDULA STUDIO」，現場亦設有即場登記名額，進入金盞花世界。凡登記及到訪限定店，完成指定任務並於場內影相打卡及分享到社交平台，Hashtag #KiehlsHK、#CalendulaStudio、#CalendulaHeal、#Calendula、#金盞花治癒以及@Kiehlshk，並在「個人化數碼貼紙相專區」特設的貼紙相機內製作貼紙相，即可換領「金盞花舒緩體驗裝」，包括「金盞花植物精華爽膚水」、全新「金盞花舒緩平衡乳液」及「金盞花深層潔面泡沫」試用裝。數量有限，換完即止。

Kiehl ’ s Calendula Studio 期間限定店｜王牌爽膚水個人化服務 這次「KIEHL’S CALENDULA STUDIO」特意帶來個人化服務，參加者可在網上登記時預先填寫3條問題，最後上載一張個人照片到Kiehl’s活動網站。凡到場購買「金盞花植物精華爽膚水」250ml的登記者，可即場把預先上載照片打印在爽膚水樽身上，帶走專屬自己的金盞花產品。Kiehl’s今次亦特意為大家送上周末驚喜，凡在活動期間於週末到訪「KIEHL’S CALENDULA STUDIO」期間限定店並完成登記後，可獲得「金盞花茶」乙枝，度過一個金盞花治癒周末。

全新產品「金盞花舒緩平衡乳液」 Kiehl’s推出全新「金盞花舒緩平衡乳液」，與功效顯著的人氣「金盞花植物精華爽膚水」組成最佳搭檔。金盞花強大的舒緩功效加倍，令肌膚回復剔透，穩定膚況，並減少暗瘡復發的頻率。全新產品配方蘊含金盞花精華，專利技術三重維他命B複合物結合維他命B3、維他命原B5和維他命B6，有助減褪乾燥引致的明顯泛紅，並減少過剩油脂，增強肌膚屏障，幫助保持肌膚平衡。大家可在「KIEHL’S CALENDULA STUDIO」期間限定店率先體驗這款金盞花新產品，感受金盞花治癒魅力。

金盞花舒緩平衡乳液 $410/125ml

Kiehl ’ s Calendula Studio 期間限定店｜推動環保 鼓勵顧客參與「舊瓶回收之旅」 Kiehl’s 一向著重環境保護，致力推動Mission Renewal的回收項目。每個「金盞花植物精華爽膚水」的瓶子都是源自 100% 回收物料製造。「KIEHL’S CALENDULA STUDIO」也特意設置舊瓶回收箱，鼓勵顧客攜帶已用完的Kiehl’s正貨及印有可循環再用標記的個人面部護理產品膠樽和玻璃樽到場進行回收。活動期間參與回收空瓶的Kiehl’s會員，均可以以每個空瓶獲得雙倍積分，以推動及教育大眾積極地將可持續性融入日常生活當中。

Kiehl’s Calendula Studio期間限定店｜推動環保 鼓勵顧客參與「舊瓶回收之旅」