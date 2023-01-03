Kiztopia寓學於樂為宗旨 培養8大成長智能

新加坡知名室內遊樂場Kiztopia首度登陸香港，於沙田新城市廣場Play Park開設第一間佔地12,000呎的海外旗艦店，更設計了多個寓學習於玩樂的遊樂體驗區，讓小朋友從遊戲中學習的同時，更增進親子感情。 圖：鍾式明 文：袁雅婷

超巨型攀爬區

全場最矚目且具挑戰性的「超巨型攀爬區」是香港規模數一數二的兒童攀爬設備，區內設有3大焦點地帶，令人樂而忘返。

焦點一：魔力歷奇地帶

設置了8條、最高可達4米高，約兩層樓高的長滑梯測試大家膽量，在一片快樂尖叫中高速滑下，有助小朋友大肌肉發展，訓練控制力、協調力和平衡力。

焦點二：忍者訓練地帶

孩子化身忍者勇闖多項極具挑戰性的障礙遊戲，如流星錘、懸索橋、垂直滾輪、十字轉門和蕩木鞦韆等，能改善身體的活動能力，更透過邏輯思維和毅力跨越障礙，從而訓練兒童的獨立性，勇於面對逆境。

焦點三：活力彈跳地帶

小朋友可以體驗跳彈床的瞬間無重力樂趣，挑戰身體靈敏度和空間感，增強肌力及改善姿態，同時訓練策略思維和快速決策能力。