Kiztopia寓學於樂為宗旨 培養8大成長智能

新加坡知名室內遊樂場Kiztopia首度登陸香港，於沙田新城市廣場Play Park開設第一間佔地12,000呎的海外旗艦店，更設計了多個寓學習於玩樂的遊樂體驗區，讓小朋友從遊戲中學習的同時，更增進親子感情。 圖：鍾式明 文：袁雅婷
超巨型攀爬區
全場最矚目且具挑戰性的「超巨型攀爬區」是香港規模數一數二的兒童攀爬設備，區內設有3大焦點地帶，令人樂而忘返。
焦點一：魔力歷奇地帶
設置了8條、最高可達4米高，約兩層樓高的長滑梯測試大家膽量，在一片快樂尖叫中高速滑下，有助小朋友大肌肉發展，訓練控制力、協調力和平衡力。
焦點二：忍者訓練地帶
孩子化身忍者勇闖多項極具挑戰性的障礙遊戲，如流星錘、懸索橋、垂直滾輪、十字轉門和蕩木鞦韆等，能改善身體的活動能力，更透過邏輯思維和毅力跨越障礙，從而訓練兒童的獨立性，勇於面對逆境。
焦點三：活力彈跳地帶
小朋友可以體驗跳彈床的瞬間無重力樂趣，挑戰身體靈敏度和空間感，增強肌力及改善姿態，同時訓練策略思維和快速決策能力。
原創角色職業體驗
與Kiztopia引入的原創角色一起進行職業體驗，提升兒童8大成長智能發展。
超市購物體驗
一個不怕搗亂的超Nice超市！最會關心人的Raby老師與你在扮演遊戲中學做最佳店員和顧客，增強社交技巧和語言能力，學習日常生活用品分類，掌握基本計算概念。
美食廚房
在暖心小熊Bell的幫助下成為小小廚神，認識常見的食材和烹調方法，學習聆聽指示和溝通合作，發揮無限創意！
汽車維修工場
工程師小象Eli最愛賽車，工程設計也是箇中好手，增進溝通能力和協作技巧，你也能成為小車神。
創意積木工程
科學家Mark最愛創造，跟著他用積木做個小小發明家吧，提升手眼協調能力，同時激發想像力及創造力。
衣帽化妝間
喜歡化妝扮靚嗎？快來和小河馬Happy一起討論最新潮流，探索最美自我，建立自信心。
體能、腦力大考驗
兩個遊戲分別挑戰孩子體能及膽量、智慧及創意，考驗體力與腦力。
彈跳城堡
孩子們快來這個佔地逾600呎的彈跳城堡，勇敢迎向各種水果障礙，學習有技巧地使用身體各部位的肌肉，展示驚人的控制協調能力吧！
創意積木遊戲牆
長達6米的巨型積木遊戲牆讓你發揮無限想像及創意，隨心所欲，想怎樣砌就怎樣砌，更可增強社交和合作技巧。
幼童看護區
幼童看護區擁有迷你版城堡和滑梯，還有攀爬牆和跳飛機，這不是小baby的玩樂天堂嗎？更能增進身體大肌肉的活動和協調能力，建立同齡幼童間的社交技巧。