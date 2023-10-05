熱門搜尋:
居屋2023 小犬 野豬 鄭雋熹 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-05 11:00:29

KK園區新招數？泰國團餐驚見2粒藥丸疑想迷暈遊客 網民：仲點敢去旅行

分享：
KK園區新招數？泰國團餐驚見2粒藥丸疑想迷暈遊客 網民：仲點敢去旅行（右TVB《黃金有罪》劇照）

KK園區新招數？泰國團餐驚見2粒藥丸疑想迷暈遊客 網民：仲點敢去旅行（右TVB《黃金有罪》劇照）

自從KK園區等存在曝光後，不少人都對東南亞地方旅行卻步，就連昔日旅遊熱點之一的泰國亦受到影響，很多香港人均害怕被無故捉入園區而寧願選擇到其他地方旅遊。早前，一位由內地到泰國旅遊的網民就在網上發文，指自己在跟團食團餐時，驚見其中一碟餸內竟混入了一大一小的兩粒藥丸，令他們一行人十分心寒。因為涉事餐廳的態度十分可疑，僅嘗試以2個方法了事，因此有網民懷疑藥丸可能與KK園區有關，更質疑會否是想迷暈遊客後送往園區，令人人心惶惶！

泰國是不少香港人旅行愛到訪的地方（圖片來源：Unsplash@Alejandro Cartagena）

泰國是不少香港人旅行愛到訪的地方（圖片來源：Unsplash@Alejandro Cartagena）

陸客遊泰國食團餐 驚見混入一大一小兩粒藥丸

東南亞地區一向是旅客鍾情的地點，惟在KK園區等事件曝光後，這些地方的旅遊業均大受影響。早前，一位內地網民就分享自己在泰國旅遊時，竟然在餐點上驚見「加料」！據悉，這位網民跟團到泰國布吉島渡假，而在一行人旅遊第三天，在一間餐廳食團餐時，竟然在一碟疑似是涼拌薯仔絲的餸菜內，找到兩粒藥丸！從網民拍攝的照片中，可見碟上有一大一小的兩粒白色藥丸，因為兩粒藥丸均不算太大，的確有機會隨著進食薯仔絲時誤吞。

餐廳堅決否認責任 僅以2方法嘗試了事（圖片來源：小紅書） KK園區新招數？陸客遊泰國食團餐 驚見混入一大一小兩粒藥丸（圖片來源：小紅書） KK園區新招數？陸客遊泰國食團餐 驚見混入一大一小兩粒藥丸（圖片來源：小紅書）

泰國餐廳堅決否認責任 僅以2方法嘗試了事

事主指他們一行人在發現藥丸後已即時停止進食，並喚來餐廳的侍應反映事件，惟餐廳的態度冷淡，只是堅決不承認自己與藥丸有關。而當他們的導遊介入事件後，又指當地的醫院化驗所在星期六、日不上班，最快要星期一才有結果，惟截止星期三仍未有最新進展。事主又表示導遊平淡地指兩粒藥丸有機會是「止痛藥和感冒藥」，這些說法均令事主及一眾網民更加懷疑。

網民懷疑與KK園有關：迷暈後帶走遊客（圖片來源：TVB《黃金有罪》劇照）

網民懷疑與KK園有關：迷暈後帶走遊客（圖片來源：TVB《黃金有罪》劇照）

網民懷疑與KK園區有關：迷暈後帶走遊客

事主的發文引來大批網民關注，有網民表示有機會是「止瀉藥」，聲稱泰國部分餐廳因擔心食客在進食後會「拉肚子」，因而會事先在餐點中加入止瀉藥。惟亦有部分網民越想越心寒，有人擔心是「毒品類的」，不小心吃了的話有可能「染上毒癮」，亦有人懷疑與東南亞地區的KK園區相關，質疑會否是想餵跟團的旅客吃迷暈藥，然後再一車車送往園區，種種說法令人人心惶惶。

▼網民反應▼

網民認為無論是否KK園區有關，餐廳也不可能在食物下藥。（圖片來源：小紅書） 網民認為不可能是毒品，因毒品很貴。（圖片來源：小紅書） 網民認為無論是否KK園區有關，餐廳也不可能在食物下藥。（圖片來源：小紅書）
Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受