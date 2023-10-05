KK園區新招數？泰國團餐驚見2粒藥丸疑想迷暈遊客 網民：仲點敢去旅行

自從KK園區等存在曝光後，不少人都對東南亞地方旅行卻步，就連昔日旅遊熱點之一的泰國亦受到影響，很多香港人均害怕被無故捉入園區而寧願選擇到其他地方旅遊。早前，一位由內地到泰國旅遊的網民就在網上發文，指自己在跟團食團餐時，驚見其中一碟餸內竟混入了一大一小的兩粒藥丸，令他們一行人十分心寒。因為涉事餐廳的態度十分可疑，僅嘗試以2個方法了事，因此有網民懷疑藥丸可能與KK園區有關，更質疑會否是想迷暈遊客後送往園區，令人人心惶惶！

陸客遊泰國食團餐 驚見混入一大一小兩粒藥丸 東南亞地區一向是旅客鍾情的地點，惟在KK園區等事件曝光後，這些地方的旅遊業均大受影響。早前，一位內地網民就分享自己在泰國旅遊時，竟然在餐點上驚見「加料」！據悉，這位網民跟團到泰國布吉島渡假，而在一行人旅遊第三天，在一間餐廳食團餐時，竟然在一碟疑似是涼拌薯仔絲的餸菜內，找到兩粒藥丸！從網民拍攝的照片中，可見碟上有一大一小的兩粒白色藥丸，因為兩粒藥丸均不算太大，的確有機會隨著進食薯仔絲時誤吞。

泰國餐廳堅決否認責任 僅以2方法嘗試了事 事主指他們一行人在發現藥丸後已即時停止進食，並喚來餐廳的侍應反映事件，惟餐廳的態度冷淡，只是堅決不承認自己與藥丸有關。而當他們的導遊介入事件後，又指當地的醫院化驗所在星期六、日不上班，最快要星期一才有結果，惟截止星期三仍未有最新進展。事主又表示導遊平淡地指兩粒藥丸有機會是「止痛藥和感冒藥」，這些說法均令事主及一眾網民更加懷疑。