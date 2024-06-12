KKday年度網上旅遊展每日限時搶 一日遊人氣體驗低至半價/Sim卡$5起

暑假即將到來，不少家長都開始著手規劃家庭旅行，準備暑假全家出遊！KKday年度網上旅遊展揭幕，為大家準備一系列旅遊產品優惠折扣，由周一至周日中午12點起，網上旅遊優惠接連推出，日本人氣一日遊體驗低至半價、低價Sim卡等精選優惠每日限時搶！即睇內文了解詳請！

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