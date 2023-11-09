kkday獨家優惠 6大貼心兒童室內遊樂場(附連結)

香港的室內遊樂場那麼多，父母都在煩惱帶小朋友到哪裡放電最好玩、划算嗎？今期特地精選了幾個特色的室內遊樂場，讓家長帶孩子去盡情玩樂，並放下讀書壓力。

荃灣海之戀｜幼兒心理學X遊樂場Happy Theory Playhouse

Happy Theory Playhouse適合6個月嬰兒至9歲小朋友。創辦人巧妙地把幼兒心理學元素和遊樂場設施結合，例如半高空透明爬行通道，幼兒面對高空有機會產生恐懼，所以幼兒會觀察照顧者的表情，例如微笑、擔心，從而決定下一步的行動，可以測試幼兒與主要照顧者的依附關係和安全感。

周末更有註冊幼稚園老師註場，在幼兒玩樂期間和家長交流育兒心得，如果需要幼稚園老師/外籍老師陪玩或在playhouse上課，可考慮加購一對一課程。來這裡可以盡情玩樂之外，還有幼稚園老師教授中、英、數等上課內容，以及日本和諧粉彩、slime工作坊，讓小朋友發揮無限創意。

地址：荃灣3014-3015號舖海之戀商場

費用：$115