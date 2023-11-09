kkday獨家優惠 6大貼心兒童室內遊樂場

香港的室內遊樂場那麼多，父母都在煩惱帶小朋友到哪裡放電最好玩、划算嗎？今期特地精選了幾個特色的室內遊樂場，讓家長帶孩子去盡情玩樂，並放下讀書壓力。
荃灣海之戀｜幼兒心理學X遊樂場Happy Theory Playhouse
Happy Theory Playhouse適合6個月嬰兒至9歲小朋友。創辦人巧妙地把幼兒心理學元素和遊樂場設施結合，例如半高空透明爬行通道，幼兒面對高空有機會產生恐懼，所以幼兒會觀察照顧者的表情，例如微笑、擔心，從而決定下一步的行動，可以測試幼兒與主要照顧者的依附關係和安全感。
周末更有註冊幼稚園老師註場，在幼兒玩樂期間和家長交流育兒心得，如果需要幼稚園老師/外籍老師陪玩或在playhouse上課，可考慮加購一對一課程。來這裡可以盡情玩樂之外，還有幼稚園老師教授中、英、數等上課內容，以及日本和諧粉彩、slime工作坊，讓小朋友發揮無限創意。
地址：香港荃灣3014-3015號舖海之戀商場
費用：$115
荔枝角｜全新兒童遊樂場Wonder Valley
全新兒童遊樂場荔枝角Wonder Valley兒童室內遊樂場內有多個主題區域，包括夢幻童話區、夢幻小鎮、冰雪區、海盜船區、幼兒專區、Party區及多元區域。還有多款遊樂設施包括彈床、小迷宮、波波池滑梯、沙池等，假日一家人帶小朋友去放電一流。場內設嬰兒車停放專區以及育嬰室，商場3樓設有全新美食專區，內有各式美食，讓大小朋友遊玩飲食兩不誤。
地址：九龍長沙灣道833號長沙灣廣場3樓312至317號舖
費用：$120起
觀塘｜大型室內遊樂場Cozy Play Town
觀塘全新室內遊樂場Cozy Play Town，全場面積達5,000呎，場地寬闊設備齊全，既有小朋友最愛的巨型波波池、旋轉型滑梯、彩石涼感沙池，更設有配置氣墊桌、大型投影螢幕投球區、遊戲機等的大人專區，不止小朋友有得玩，大人都可以在這裡度過愉快時光！
地址：九龍觀塘成業街16號怡生工業中心G座8樓G01室
費用：$95起
葵興｜Vivi公主城堡室內遊戲場WeMoment Wonderland
場地以Vivi公主城堡為主題，除了多個打卡位，更設有豐富的遊樂設施，如最受小朋友歡迎的大型波波池及吸球機，更有多個遊戲區，包括體感挑戰遊戲、秘密廚房、兩層高探索迷宮、親子滑梯、鞦韆等，打卡和玩耍體驗都非常適合。場內最吸睛莫過於中庭設有透明玻璃沙池，空間較大而設計時尚十足。場內分別設有獨立嬰幼男女洗手間及專為媽媽而設的舒適育嬰室，照顧媽媽們的需要。
地址：葵興葵秀路11-15號蘇濤工商中心19樓
費用：$60起
元朗｜具多種兒童遊樂設施Happy2gather playhouse
Happy2gather playhouse是位於元朗的1,500呎室內遊樂場。擁大型波波池、滑梯及多種兒童遊樂設施，可舉辦兒童生日派對及各種聚會，場內設有獨立洗手間及育嬰室，方便家長同小朋友！
地址：元朗宏業南街12-18新順褔中心3樓A室
費用：$107起
屯門｜9,000呎Kingdom室內遊樂場
Kingdom樂園佔地近9,000呎，是無與倫比的超大室內親子遊樂場。樂園內設有8個玩樂區域，包括充氣跳彈床區、兩層繩網障礙滑梯放電區、大型彈床區、陶瓷沙池、超市廚房、牙醫診所角色扮演區、恐龍坐騎區和開讀區。在王國遊樂場，我們為孩子們特設了化妝間，讓他們能夠換上自己喜愛的王子、公主造型或超市、廚房和醫院的角色扮演服裝，體驗遊戲的快樂同時打卡留下美好回憶。
地址：新界屯門良運街3號建生商埸2樓
費用：$140起