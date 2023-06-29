KKday開放日本環球影城9月門票預訂 人均$466/位起 6月30日11點開搶！【內附9月必玩活動+訂購連結】

日本環球影城是世界各地遊客趨之若鶩的主題公園，更是一票難求。KKday率先於6月30日香港時間早上11時開放9月1日至10月10日檔期之入園門票，可供預訂，即睇優惠詳情！
日本環球影城內除了多項機動遊戲外，NO LIMIT! Parade 巡遊表演也是入場必看的活動。你將在巡遊看見多個極受歡迎的卡通人物，包括Mario、Minions、比卡超、Hello Kitty等，在巡遊的最後，花車會噴出大量不同角色造型的彩紙，十分可愛。
園內人氣遊樂設施《蜘蛛俠驚魂歷險記‧乘車遊》宣布將於2024年1月22日結束運營。官方將舉辦《蜘蛛俠驚魂歷險記‧乘車遊》的最後感謝活動，必須把握最後機會，購票入園支持及體驗！
1. 日本環球影城門票一日券（另設1.5日及2日券）
優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/2247?cid=13367
KKday優惠: 成人HK$466/位 起；兒童 (4 - 11 歲) HK$304/位 起
2. 日本環球影城門票 & 環球特快入場券（快速通關 Express Pass）
優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/20944?cid=13367
KKday優惠: 成人HK$1,362/位 起；兒童 (4 - 11 歲) HK$1,195/位 起
USJ必玩｜超級任天堂世界
組過綠色水管進入超級任天堂世界，化身成Mario，使盡渾身解數遊玩。將遊戲世界化為現實，園區中，包括兩項重點遊樂設施「瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書」、「耀西冒險」及三棟再現遊戲世界氛圍的主題建築「庫巴城」、「長棒山」、「碧姬公主城堡」。 園區內還設有主題餐廳「奇諾比奧咖啡店」及多間主題商店，品嚐到可愛的造型美食之餘，更可買到各式周邊商品。
USJ必玩｜Harry Potter「Magical Creatures Encounter」(至2023年12月31日)
「哈利波特魔法世界」此人氣區域，有會說話的畫像、哭泣的曼德拉草、燃燒著咒語的火焰，在原作和電影中出現的魔法生物終於將出現在遊客面前。活動內容包括鷹馬魔法課舞台表演、活米村魔法生物見面會等。
USJ必玩｜咒術迴戰 The Real 4-D (至2023年11月5日)
主打沉浸式遊玩體驗，長達 20 分鐘讓你與主角們攜手面對出現的咒靈，體驗在貼近你身邊的咒靈壓迫感。「咒術迴戰×荷里活夢幻之旅」，與 設施「荷里活夢想之旅」相結合，坐在車上還可以聆聽動畫歌曲『廻廻奇譚』，體驗疾走瞬間的快感。場內另設「咒術高專食堂」供應特色打卡餐飲。