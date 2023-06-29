KKday開放日本環球影城9月門票預訂 人均$466/位起 6月30日11點開搶！【內附9月必玩活動+訂購連結】

日本環球影城是世界各地遊客趨之若鶩的主題公園，更是一票難求。KKday率先於6月30日香港時間早上11時開放9月1日至10月10日檔期之入園門票，可供預訂，即睇優惠詳情！

日本環球影城內除了多項機動遊戲外，NO LIMIT! Parade 巡遊表演也是入場必看的活動。你將在巡遊看見多個極受歡迎的卡通人物，包括Mario、Minions、比卡超、Hello Kitty等，在巡遊的最後，花車會噴出大量不同角色造型的彩紙，十分可愛。

園內人氣遊樂設施《蜘蛛俠驚魂歷險記‧乘車遊》宣布將於2024年1月22日結束運營。官方將舉辦《蜘蛛俠驚魂歷險記‧乘車遊》的最後感謝活動，必須把握最後機會，購票入園支持及體驗！