KKday限時優惠 藥膳羊腩+片皮鴨3小時放題 最低每位$111

適逢KKday11周年生日慶，推出藥膳羊腩+片皮鴨 3 小時放題優惠，最平每位$111即可任食超過45款美食，包括藥膳羊腩、片皮鴨、酸菜魚、重慶麻辣雞等多款特式小菜，還有精緻點心薑汁糕、棗皇糕、桂花糕等中式甜品。即睇下文優惠詳情。