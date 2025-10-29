熱門搜尋:
生活
2025-10-29 16:00:00

KKday限時優惠 藥膳羊腩+片皮鴨3小時放題 最低每位$111

適逢KKday11周年生日慶，推出藥膳羊腩+片皮鴨 3 小時放題優惠，最平每位$111即可任食超過45款美食，包括藥膳羊腩、片皮鴨、酸菜魚、重慶麻辣雞等多款特式小菜，還有精緻點心薑汁糕、棗皇糕、桂花糕等中式甜品。即睇下文優惠詳情。

藥膳羊腩+片皮鴨3小時放題詳情

按此預定

優惠預訂期： 2025 10 28 15:00 11 3 23:59

使用期：2025 10 29 日至 12 31

最後落單時間：21:15

3小時放題菜單：

特式小菜：重慶麻辣雞、酸甜黑豚肉、秘製上肉排、惹味牛柳粒、滑蛋炒蝦仁、浙江紅燒肉、魚香炆茄子、豉蒜虎皮尖椒、潮式鹹菜煮豬肚、蒜茸炒雜菜、佛心一品齋、椒鹽脆皮豆腐粒、脆皮炸鮮奶、廚皇炒飯、豉油皇炒麵、蠔皇炆伊麵、招牌炒米粉………尚有多款精美菜式，輪流更替供應

海鮮：老壇酸菜魚、白灼海生蝦、酥炸廣島蠔、紐西蘭青口、酥脆魚皮、鮮味花甲、深海脆魚柳

點心：多款即製精美點心，包括原隻鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、 健康粗糧糕等等

燒味：無限添加京式片皮鴨、蜜汁叉燒皇、脆皮燒腩仔、沙薑雞腳、青瓜雲耳、瑤池香妃雞、沙薑鹽水雞、麻辣口水雞、黑椒皇子鴨

飲品：可口可樂、七喜、鮮橙汁、忌廉溝鮮奶、蜂蜜綠茶、檸檬茶、生力啤酒、紅/白餐酒任飲

甜品：多款精美甜品，包括薑汁糕、棗皇糕、金絲脆麻花、桂花糕等等

餐廳地址

地址：雲海匯 - 深水埗深旺道 38 號海達邨二期平台 1 1-01 號舖

囍慶科學園 - 沙田香港科學園科技大道西一號一樓

囍慶顯徑 - 大圍車公廟道 69 號顯徑商場 A 3 301A 號舖（屯馬線顯徑站） 

