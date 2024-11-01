Kkday雙11大折日 主題樂園買一送一/羸住宿機票/指定時段送$111

KKday推出為期11天的「11.11 大折日」，一連十一日為各位帶來前所未有超值優惠！每日6個時段11:00、12:00、15:00、18:00、21:00和23:00，不間斷推出超值吃喝玩樂產品，涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿和環球旅遊門票等多個類別，最低只需HK$11！另外，亦有全站優惠碼以及「消費龍虎榜」，有機會贏取越南富國島5日4夜五星級酒店住宿、來回曼谷機票等豐富獎品，總值超過HK$200,000！即睇內文了解。

玩樂及餐飲優惠快閃限量搶 每日11:00、12:00、15:00、18:00、21:00和23:00，KKday將不間斷推出超特價的本地及海外吃喝玩樂產品！享受多個餐飲及旅遊等多個類別的優惠。 率先睇優惠預告： 11 月 1 日 11：00【KKday App 限定】買一送一｜本地主題樂園門票 12：00 買一送一｜本地自助餐 香港文華東方酒店快船廊 上海菜及大閘蟹自助晚餐，低至HK$489/位 15：00 半價｜珠海親子住宿 珠海梧桐樹酒店親子灣區雙床房連自助早餐、兒童樂園門票，低至HK$276/位，包雙人來回永東巴士車票 18：00 買一送一｜東京交通票券 東京京成電鐵 Skyliner 車票，只需HK$59/張 21：00 買一送一｜東京玩樂門票 東京豐洲新型態美術館TeamLab Planet Tokyo門票，只需HK$107/張 23：00 買一送一｜本地聖誕親子好去處 開篷巴士聖誕燈飾夜遊，2人同行只需HK$111 11 月 2 日 12：00 第2位HK$11｜本地自助餐 香港W酒店KITCHEN餐廳自助午餐，低至HK$299/位 15：00 買一送一｜深圳酒店住宿 深圳同泰萬怡酒店入住行政房2 晚，每晚低至HK$216/位，再送自助早餐、行政酒廊禮遇（自助餐點及酒水）、糖水 18：00 買一送一｜韓國主題樂園門票 首爾樂高樂園門票，只需HK$183/位 21：00 7折｜韓國主題樂園門票 首爾樂天世界、樂天世界水族館門票，只需HK$101/位 23：00 HK$111｜澳門交通票券 金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭，只需HK$111/位 其他快閃優惠將陸續公佈，詳細可上活動網頁了解。 活動網頁：請按此

玩樂及餐飲優惠快閃限量搶

消費龍虎榜 贏取機票及酒店住宿 即日起至11月11日 期間，累積消費額最高頭1,000名KKday會員，即有機會獲得越南富國島5日4夜五星級酒店住宿連機場接送、香港來回曼谷機票或 本地護膚品牌WULT皇牌面膜套裝，活動獎品總值約HK$150,000！龍虎榜每日中午12時於「11.11 大折日」推廣頁更新（截至前一日累積最高消費額）。 即睇獎品： 第一名：越南富國島5 日4 夜五星級酒店住宿連機場接送 - 2晚Sailing Club Signature Resort私人泳池別墅連早餐 - 2晚Soul Boutique Hotel Phu Quoc Soul Delux房連早餐 第2、3名：大灣區航空香港來回曼谷機票連20kg 行李 *出發日期：2024年11月20 日至2025年4月20日 *機票未包稅稅項及附加費 第4 – 504名：Woke Up Like This (WULT) 皇牌面膜試用套裝 乙份 第505 – 604名：價值HK$50 KKday Points （即1,300Points） 第605 – 1000名：價值HK$20 KKday Points （即520Points） 每晚大派 $111 優惠碼 每晚11時正準時開搶！預訂任何本地吃喝玩樂及海外旅遊產品滿HK$1,111，輸入指定優惠碼，即減HK$111！數量有限，用完即止。 出發日期：即日至2024年12月31日 優惠碼每日不同，於推廣頁面每日發放：請按此 $200 減 $100 優惠碼 11月1日及8日晚上11時額外加推，預訂任何產品滿HK$200，輸入指定優惠碼，即減HK$100！ 出發日期：即日至2024年12月31日 立即搶：請按此 雙 11 限定！每日瘋狂派 $100 優惠碼 11月11日全日狂派HK$100優惠碼！當日00:00、12:00、 15:00、18:00、21:00、23:00瘋狂發放HK$200 減HK$100優惠碼。預訂任何產品滿HK$200，輸入指定優惠碼，即減HK$100！ 出發日期：即日至2024年12月31日 立即搶：請按此