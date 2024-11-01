Kkday雙11大折日 主題樂園買一送一/羸住宿機票/指定時段送$111

KKday推出為期11天的「11.11 大折日」，一連十一日為各位帶來前所未有超值優惠！每日6個時段11:00、12:00、15:00、18:00、21:00和23:00，不間斷推出超值吃喝玩樂產品，涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿和環球旅遊門票等多個類別，最低只需HK$11！另外，亦有全站優惠碼以及「消費龍虎榜」，有機會贏取越南富國島5日4夜五星級酒店住宿、來回曼谷機票等豐富獎品，總值超過HK$200,000！即睇內文了解。
玩樂及餐飲優惠快閃限量搶
每日11:00、12:00、15:00、18:00、21:00和23:00，KKday將不間斷推出超特價的本地及海外吃喝玩樂產品！享受多個餐飲及旅遊等多個類別的優惠。
率先睇優惠預告：
11月1日
11：00【KKday App 限定】買一送一｜本地主題樂園門票
12：00 買一送一｜本地自助餐
香港文華東方酒店快船廊 上海菜及大閘蟹自助晚餐，低至HK$489/位
15：00 半價｜珠海親子住宿
珠海梧桐樹酒店親子灣區雙床房連自助早餐、兒童樂園門票，低至HK$276/位，包雙人來回永東巴士車票
18：00 買一送一｜東京交通票券
東京京成電鐵 Skyliner 車票，只需HK$59/張
21：00 買一送一｜東京玩樂門票
東京豐洲新型態美術館TeamLab Planet Tokyo門票，只需HK$107/張
23：00 買一送一｜本地聖誕親子好去處
開篷巴士聖誕燈飾夜遊，2人同行只需HK$111
11月2日
12：00 第2位HK$11｜本地自助餐
香港W酒店KITCHEN餐廳自助午餐，低至HK$299/位
15：00 買一送一｜深圳酒店住宿
深圳同泰萬怡酒店入住行政房2 晚，每晚低至HK$216/位，再送自助早餐、行政酒廊禮遇（自助餐點及酒水）、糖水
18：00 買一送一｜韓國主題樂園門票
首爾樂高樂園門票，只需HK$183/位
21：00 7折｜韓國主題樂園門票
首爾樂天世界、樂天世界水族館門票，只需HK$101/位
23：00 HK$111｜澳門交通票券
金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭，只需HK$111/位
其他快閃優惠將陸續公佈，詳細可上活動網頁了解。
活動網頁：請按此
消費龍虎榜 贏取機票及酒店住宿
即日起至11月11日 期間，累積消費額最高頭1,000名KKday會員，即有機會獲得越南富國島5日4夜五星級酒店住宿連機場接送、香港來回曼谷機票或 本地護膚品牌WULT皇牌面膜套裝，活動獎品總值約HK$150,000！龍虎榜每日中午12時於「11.11 大折日」推廣頁更新（截至前一日累積最高消費額）。
即睇獎品：
第一名：越南富國島5 日4 夜五星級酒店住宿連機場接送
- 2晚Sailing Club Signature Resort私人泳池別墅連早餐
- 2晚Soul Boutique Hotel Phu Quoc Soul Delux房連早餐
第2、3名：大灣區航空香港來回曼谷機票連20kg 行李
*出發日期：2024年11月20 日至2025年4月20日
*機票未包稅稅項及附加費
第4 – 504名：Woke Up Like This (WULT) 皇牌面膜試用套裝 乙份
第505 – 604名：價值HK$50 KKday Points （即1,300Points）
第605 – 1000名：價值HK$20 KKday Points （即520Points）
每晚大派$111優惠碼
每晚11時正準時開搶！預訂任何本地吃喝玩樂及海外旅遊產品滿HK$1,111，輸入指定優惠碼，即減HK$111！數量有限，用完即止。
出發日期：即日至2024年12月31日
優惠碼每日不同，於推廣頁面每日發放：請按此
$200減$100優惠碼
11月1日及8日晚上11時額外加推，預訂任何產品滿HK$200，輸入指定優惠碼，即減HK$100！
出發日期：即日至2024年12月31日
立即搶：請按此
雙11限定！每日瘋狂派$100優惠碼
11月11日全日狂派HK$100優惠碼！當日00:00、12:00、 15:00、18:00、21:00、23:00瘋狂發放HK$200 減HK$100優惠碼。預訂任何產品滿HK$200，輸入指定優惠碼，即減HK$100！
出發日期：即日至2024年12月31日
立即搶：請按此