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生活
2024-11-07 10:19:00

KKday雙11大折日 $10機場快線車票/主題樂園買一送一/贏住宿機票/指定時段送$111

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KKday雙11大折日 主題樂園買一送一/贏住宿機票/指定時段送$111

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KKday推出為期11天的「11.11 大折日」，一連十一日為各位帶來前所未有超值優惠！每日6個時段11:0012:0015:0018:0021:0023:00，不間斷推出超值吃喝玩樂產品，涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿和環球旅遊門票等多個類別，最低只需HK$11！另外，亦有全站優惠碼以及「消費龍虎榜」，有機會贏取越南富國島54夜五星級酒店住宿、來回曼谷機票等豐富獎品，總值超過HK$200,000！即睇內文了解。

玩樂及餐飲優惠快閃限量搶

每日11:0012:0015:0018:0021:0023:00KKday將不間斷推出超特價的本地及海外吃喝玩樂產品！享受多個餐飲及旅遊等多個類別的優惠。

率先睇優惠預告：

11月7日

11:00 HK$10｜香港機場快綫單程車票

立即搶：請按此

11月4

11:00  買一送一｜澳門新濠影匯水上樂園冬季票

立即搶：請按此

12:00  HK$11/HK$111尖沙咀港青酒店港青咖啡座精選咖啡及果批

立即搶：請按此

12:00 $1,111/4尖沙咀港青酒店再臨閣 聖誕自助餐

立即搶：請按此

15:00 買一送一中環、太和L'AMOUR無限任食生蠔豪華盛宴

立即搶：請按此

111

1100KKday App 限定】買一送一｜本地主題樂園門票

1200 買一送一｜本地自助餐

香港文華東方酒店快船廊 上海菜及大閘蟹自助晚餐，低至HK$489/

1500 半價｜珠海親子住宿

珠海梧桐樹酒店親子灣區雙床房連自助早餐、兒童樂園門票，低至HK$276/位，包雙人來回永東巴士車票

1800 買一送一｜東京交通票券

東京京成電鐵 Skyliner 車票，只需HK$59/

2100 買一送一｜東京玩樂門票

東京豐洲新型態美術館TeamLab Planet Tokyo門票，只需HK$107/

2300 買一送一｜本地聖誕親子好去處

開篷巴士聖誕燈飾夜遊，2人同行只需HK$111

112

1200 2HK$11｜本地自助餐

香港W酒店KITCHEN餐廳自助午餐，低至HK$299/

1500 買一送一｜深圳酒店住宿

深圳同泰萬怡酒店入住行政房2 晚，每晚低至HK$216/位，再送自助早餐、行政酒廊禮遇（自助餐點及酒水）、糖水

1800 買一送一｜韓國主題樂園門票

首爾樂高樂園門票，只需HK$183/

2100  7折｜韓國主題樂園門票

首爾樂天世界、樂天世界水族館門票，只需HK$101/

2300 HK$111｜澳門交通票券

金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭，只需HK$111/

其他快閃優惠將陸續公佈，詳細可上活動網頁了解。

活動網頁：請按此

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玩樂及餐飲優惠快閃限量搶

消費龍虎榜 贏取機票及酒店住宿

即日起至1111 期間，累積消費額最高頭1,000KKday會員，即有機會獲得越南富國島54夜五星級酒店住宿連機場接送、香港來回曼谷機票或 本地護膚品牌WULT皇牌面膜套裝，活動獎品總值約HK$150,000！龍虎榜每日中午12時於「11.11 大折日」推廣頁更新（截至前一日累積最高消費額）。

即睇獎品：

第一名：越南富國島5 4 夜五星級酒店住宿連機場接送

- 2Sailing Club Signature Resort私人泳池別墅連早餐

- 2Soul Boutique Hotel Phu Quoc Soul Delux房連早餐

23名：大灣區航空香港來回曼谷機票連20kg 行李

*出發日期：20241120 日至2025420

*機票未包稅稅項及附加費

4 504名：Woke Up Like This (WULT) 皇牌面膜試用套裝 乙份

505 604名：價值HK$50 KKday Points （即1,300Points

605 1000名：價值HK$20 KKday Points （即520Points

每晚大派$111優惠碼

每晚11時正準時開搶！預訂任何本地吃喝玩樂及海外旅遊產品滿HK$1,111，輸入指定優惠碼，即減HK$111！數量有限，用完即止。

出發日期：即日至20241231

優惠碼每日不同，於推廣頁面每日發放：請按此

$200$100優惠碼

111日及8日晚上11時額外加推，預訂任何產品滿HK$200，輸入指定優惠碼，即減HK$100

出發日期：即日至20241231

立即搶：請按此

11限定！每日瘋狂派$100優惠碼

1111日全日狂派HK$100優惠碼！當日00:0012:00 15:0018:0021:0023:00瘋狂發放HK$200 HK$100優惠碼。預訂任何產品滿HK$200，輸入指定優惠碼，即減HK$100

出發日期：即日至20241231

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