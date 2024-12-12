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2024-12-12 13:00:00

KKday雙12年終優惠 日本USJ門票買一送一/韓國滑雪6折起/一日遊優惠

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KKday雙12年終優惠 日本USJ門票買一送一/韓國滑雪6折起/一日遊優惠

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年末不少人都計劃出外旅遊，旅遊平台KKday亦推出雙12優惠，等各位可以以優惠價錢計劃行程，優惠包括多個海外冬季熱門景點，必搶日本環球影城門票買一送一優惠，另外韓國滑雪亦6折起，即睇開搶時間表！

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12:00 買一送一｜日本環球影城一日門票

輸入指定優惠碼，即享買一送一，低至HK$240/

18:00 71折｜深圳聖誕自助餐

平安夜、聖誕節自助餐歎阿拉斯加蟹腳、大花蟹、鮑魚、生蠔、三點蟹、聖誕龍蝦沙律配魚子醬、安格斯牛扒，低至HK$450/位，送奶油芝士焗龍蝦、法國紅酒燴鵝肝、鮑於酥皮海鮮湯。

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12:00 買一送一｜日本環球影城一日門票

輸入指定優惠碼，即享買一送一，低至HK$240/

8折｜台中一日遊

專車台北直達台中，暢遊宮原眼科、彩虹眷村、高美濕地，只需HK$239/

買二送一｜越南富國島必睇表演

富國島太陽世界標誌性接吻橋觀賞「富國島海洋交響曲」融合燈光、音樂和視覺效果的大型表演，只需HK$102/

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21:00 買一送一｜日本京都 NAKED 光之神苑 平安神宮門票

日本年尾必看燈光表演！日本京都 NAKED 光之神苑平安神宮，手持NAKED Distance 燈籠®漫步光影藝術投影中，低至HK$51/位。

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8折｜韓國芝山滑雪

首爾近郊專車直達，基礎滑雪體驗連滑雪服、裝備租借、滑雪教學及免費早餐，只需HK$648/位。

6折｜韓國伊利希安江村滑雪

江原道著名的滑雪度假村，自由選擇雙板、單板滑雪、娛雪方案，低至HK$325/位。

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