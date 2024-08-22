KKDAY$1瘋搶日｜$1住深圳富苑皇冠假日套房酒店/澳門飛索 10點開搶

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星期五至日入住 HK$1,394/晚，星期一、四入住 HK$1,451/晚 起，

最多共4位成人入住，每房每晚只須 HK$348.5/位（已包括10%服務費）

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2. 【買一送一】開放套房淨房住宿連免費泊車（可選一間 2 晚 / 兩間 1 晚）

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KKDAY$1 瘋搶日｜葡京人澳門飛索體驗

由澳門葡京人的懷舊澳門區出發，俯瞰標誌性的「澳門皇宮」建築。夜間飛行可以享受世界級一流的沉浸式超感官視聽娛樂，並同時經歷刺激震撼的飛索旅程。

單人飛索標準門票

KKday優惠: HK$1/位（原價 HK$432/位）

*連飛行相片+飛行視頻

【買一送一】單人飛索標準門票

KKday優惠: HK$432/2位，平均 HK$216/位（原價 HK$864/2 位）

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