KKDAY$1瘋搶日｜$1住深圳富苑皇冠假日套房酒店/澳門飛索 10點開搶

KKDAY再推$1瘋搶日，今期有$1住深圳富苑皇冠假日套房酒店，以及$1玩澳門飛索。今日朝早10點準時開搶，即睇詳情！
KKDAY$1瘋搶日｜深圳富苑皇冠假日套房酒店
1. 開放套房連自助早餐免費泊車
KKday優惠: HK$1/晚（原價: HK$1,632/晚）
最多2位成人入住（已包括 10%服務費）
入住日期：2024 年 8 月 23 日至 12 月 31 日
2. 【買一送一】開放套房淨房住宿連免費泊車（可選一間2晚/兩間1晚）
KKday優惠: HK$1,394/組（原價 HK$2,788/組）
最多共4位成人入住，每房每晚只須 HK$348.5/位（已包括10%服務費）
星期五至日入住 HK$1,394/晚，星期一、四入住 HK$1,451/晚 起，
星期二、三入住 HK$1,511/晚
入住日期：2024 年 8 月 23 日至 10 月 8 日
3. 【買一送一】開放套房連自助早餐及免費泊車
KKday 優惠: HK$1,632/組（原價 HK$3,264/組）
最多共 4 位成人入住，每房每晚只須 HK$408/位（已包括 10%服務費）
星期五至日入住 HK$1,632/晚，星期一、四入住 HK$1,693/晚 起，
星期二、三入住 HK$1,753/晚
入住日期：2024 年 8 月 23 日至 10 月 8 日
優惠期 (預訂期) : 2024 年 8 月 22 日 10:00 至 8 月 28 日 23:59
地址： 深圳市羅湖區南湖路 3018 號
交通：於羅湖口岸搭乘地鐵 1 號線至國貿站，步行約 5分鐘
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KKDAY$1瘋搶日｜葡京人澳門飛索體驗
由澳門葡京人的懷舊澳門區出發，俯瞰標誌性的「澳門皇宮」建築。夜間飛行可以享受世界級一流的沉浸式超感官視聽娛樂，並同時經歷刺激震撼的飛索旅程。
單人飛索標準門票
KKday優惠: HK$1/位（原價 HK$432/位）
*連飛行相片+飛行視頻
【買一送一】單人飛索標準門票
KKday優惠: HK$432/2位，平均 HK$216/位（原價 HK$864/2 位）
*連飛行相片+飛行視頻
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