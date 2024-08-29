KKDAY$1瘋搶日｜$1嘆一打法國no.1 size Gillardeau蠔 10am開搶生蠔界勞斯萊斯

又有$1優惠！今日$1開搶有生蠔界勞斯萊斯之稱的法國no.1 size Gillardeau蠔，$1嘆一打即開蠔皇，同場更有法式8道菜龍蝦宴買一送一優惠。上午10時開搶，即睇內文了解詳請。

*有機會因應時令調整

L'AMOUR 充滿法式浪漫風情，選用優質食材，由米芝蓮三星團隊打造，米芝蓮星級廚師主理菜式，每道菜餚均口味出眾。法國no.1 size Gillardeau 蠔皇被譽為生蠔界中的勞斯萊斯。一般養殖時間為4年，蠔肉比其他品種肥美香甜且帶淡淡的榛果香，蠔味不會過分爆發，是帶有細膩和層次。

全龍蝦主題宴八道菜包括：

澳洲小龍蝦刺身、招牌鵝肝龍蝦蛋撻、炸法國康提芝士軟殼龍蝦沙律、法式傳統澳洲活龍蝦湯、煙燻原隻澳洲龍蝦、法國活濃龍蝦汁配是日精選牛/羊/魚豬或雞類、法式龍蝦帶子薏米飯、龍蝦柚子雪葩米芝蓮飲品搭配（1杯）

*設HK$1/位加購即開法國no.1 size Gillardeau 蠔皇一打（每枱只限使用一張，有機會因應時令調整）

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】法式8 道菜全龍蝦主題宴（全日供應），HK$1 加購生蠔一打

KKday 優惠: HK$1,189/2 位，平均HK$594.5/位（原價 HK$2,376/2位）（現場另收原價加一服務費）

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法式午市4 道菜套餐包括：

頭盤（選1款）：焦糖法國鵝肝撻、自家製手工意大利鮮蝦雲吞、彩色蕃茄沙沙、塔斯曼尼亞海膽多士、藍鰭吞拿魚他他、凱撒沙律、法國煙燻BB鱔有機沙律、乾式熟成澳洲和牛他他 （+HK$68）

餐湯：是日餐湯、法式澳洲活龍蝦湯（+HK$48）

主菜 （選1款）：忌廉野菌手打闊條麵、法式龍蝦汁海鮮薏米飯、香煎法式比目魚、美國小牛扒、乾式熟成法國黃油春雞、澳洲Black Opal m9和牛小排 （+HK$68） 、烤西班牙豬腩肉、乾式熟成紐西蘭法式羊仔架（+HK$68）

甜品 ：季節限定時日甜品、原隻海膽雪糕 （+HK$48）

*設HK$1/位加購即開法國no.1 size Gillardeau 蠔皇一打（每枱只限使用一張，有機會因應時令調整）

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】法式午市4 道菜套餐（12:00 – 16:00），HK$1 加購生蠔一打

KKday 優惠: HK$339/2 位，平均HK$169.5/位（原價 HK$676/2位）（現場另收原價加一服務費）

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優惠期 (預訂期)： 2024年8月29日10:00至9月4日23:59

用餐日期：2024年 8月30日至10月31日

午市時段：星期一至星期日 12:00 – 16:00

晚市時段：星期一至星期日 16:00 – 23:00

地址：中環分店 - 中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖 / 太和分店 - 太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖