KKDAY$1瘋搶日｜$1暢玩5萬呎室內運動遊樂場 攀石牆/空中滑索/跳彈床

KKDAY$1瘋搶日再接再厲！今日$1搶大角咀Super Sports Park 室內運動遊樂場門票！4小時暢玩各種運動設施，攀石牆、空中滑索、跳彈床、滾軸溜冰場，更有最新的踩格仔挑戰，保證大人細路齊齊放足電。今日上午10時開搶，想知詳請即睇內文！

大角咀Super Sports Park 室內運動遊樂場，為全港最大室內運動遊樂場！位置鄰近奧海城，佔地超過50,000呎，場內有多種有趣、健康的遊樂運動設施，讓不同年齡層的大小朋友都能夠盡情放電。 全新互動遊戲「Pixel Runner」超動感踩格仔挑戰。每關遊戲設定不同，需要踩中相應格仔顏色取分，同時避開會移動的紅黃色格仔障礙！ 非常適合一家大細或者三五知己一齊參與，挑戰反應及默契。全港唯一超體感運動 「Iwall」，歐洲引入的超體感運動遊戲 IWall有超過15種遊戲讓大家挑戰！例如《射足球》、《滑雪場》等，零遙控工具，全體感操作！ 設施一覽： 彈床樂園 - 有大小朋友區域,設有海綿池,感受被軟綿綿的海綿磚包圍，更設有專業級彈床，讓專業人士跳得更高，更上一層樓

兒童歷奇 - 設有樓高兩層的攀爬架, 有不同長度及高度的滑梯，適合喜歡向難度挑戰的小朋友

空中滑索 - 能夠在室內安全地感受在空中滑行的感覺

勁力投球, 投籃挑戰, 保齡球, 彈珠足球 - 設有不同難度運動小遊戲給各位精英小運動員去挑戰自己極限，發展自己的興趣

車軚滑梯 - 坐在車軚上由上而下高速滑行，是跟普通滑梯截然不同的體驗

滑梯山 - 草地上設有"爬山"設施及滑梯，是個迷你小山丘

滾軸溜冰場 - 場地可免費借用雙排輪滾軸溜冰鞋，享受在地面上高速行走的感覺，並可透過活動可以訓練平衡力及專注力

兒童樂園 - 設有波波池，小型球類運動，小型攀石牆等，適合年齡較小的參加者，設Multiball 是結合了運動，娛樂及教育功能的遊戲

射箭 - 以綠色為主題，設有不同距離及高度的箭靶，令參加者置身於森林一樣

冰壺 - 以冰雪為主題，挑戰參加者的體力及眼界

忍者障礙陣 - 給小朋友大展身手，在重重困難的障礙陣中通關，訓練小朋友腦力和體力

攀石牆 - 攀石牆設有4條攀石賽道，由不同大小的扶手設計，難度慢慢增加，最高點達8米高！

滑板場 - 設有多個街式障礙物如斜台、欄杆、槓台等不同難度, 能在場內安全地學習正確滑板知識和體驗滑板帶來的刺激

Super Bike - 室內單車遊戲、可多人競賽

New Super Ball -投球遊戲，結合3大挑戰：廢墟探險家、寶石連線、泡泡拼圖

Multi-Ball -室內多元球類運動，結合大屏幕的互動、模擬多款球類運動，訓練手眼協調、專注力 【KKday HK$1 瘋搶日】Super Sports Park 單人門票｜可選早/午/晚時段 KKday 優惠: 星期一至五 HK$1/位（原價HK$240/位） 立即預約：請按此 【KKday 快閃限量搶–買一送一】Super Sports Park 門票｜可選早/午/晚時段 KKday 優惠: 星期一至五 早上HK$200/2 位，平均HK$100/位（原價HK$400/2位）

下午HK$240/2 位，平均HK$120/位（原價HK$480/2位）

晚上HK$180/2 位，平均HK$90/位（原價HK$360/2位） 星期六至日

早上HK$250/2 位，平均HK$125/位（原價HK$500/2位）

下午HK$280/2 位，平均HK$140/位（原價HK$560/2位）

晚上HK$200/2 位，平均HK$100/位（原價HK$400/2位） 立即預約：請按此 【KKday 快閃限量搶–買二送一】Super Sports Park 門票｜可選早/午/晚時段 KKday 優惠: 星期一至五

早上HK$400/3 位，平均HK$133.3/位（原價HK$600/3位）

下午HK$480/3 位，平均HK$160/位（原價HK$720/3位）

晚上HK$360/3 位，平均HK$120/位（原價HK$540/3位） 星期六至日

早上HK$500/3 位，平均HK$166.6/位（原價HK$750/3位）

下午HK$560/3 位，平均HK$186.6/位（原價HK$840/3位）

晚上HK$400/3 位，平均HK$133.3/位（原價HK$600/3位） 立即預約：請按此

優惠期 (預訂期)： 2024年8月28日10:00至9月3日23:59 用餐日期：2024年8月29日至9月30日 使用時間：早上時段10:00 – 13:00 / 下午時段13:30 – 17:30 / 晚上時段18:00 – 21:00 地址： 香港大角咀海輝道18號銀海坊 G03 & G05舖 *3歲或以下的嬰幼兒免費，可與一名18歲或以上、持有效門票的成人一同進場