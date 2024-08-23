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2024-08-23 09:00:00

KKday $1瘋搶日｜$1韓式料理放題+自製熊啤啤公仔 朝早10點準時開搶

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KKday $1瘋搶日｜$1韓式料理放題+自製熊啤啤公仔 朝早10點準時開搶

KKday $1瘋搶日｜$1韓式料理放題+自製熊啤啤公仔 朝早10點準時開搶

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KKday繼續推$1瘋搶日，今日有韓式料理放題及自製熊啤啤公仔，全部只需$1就可以玩到。朝早10點準時開搶，即睇詳情！

KKday $1瘋搶日｜平昌韓式料理放題套餐

由韓國大廚主理的平昌韓式料理，提供多達數十款燒烤及韓國傳統食材供客人選擇，包括各式肉類、海鮮、石鍋飯、冷麵及各式小食，非常適合無肉不歡的朋友，店內裝修充滿韓國傳統烤肉餐廳的風格，讓食客們仿佛置身於韓國品嘗美食的感覺。

「國王御膳」韓燒放題

KKday 優惠：HK$1/位（原價: HK$646/位）（現場另收原價加一服務費）

【買一送一】「國王御膳」韓燒放題

KKday 優惠：星期一至四 HK$624/2 位，平均 HK$312/位（原價: HK$1,248/2 位）

星期五至日 HK$646/2 位，平均 HK$323/位（原價: HK$1,292/2 位）

（已包括原價加一服務費）

7折】2 小時「世子御膳」韓燒放題

KKday優惠（已包括原價加一服務費）：

8月】星期一至四 HK$255/位（原價: HK$318/位）

星期五至日 HK$270/位（原價: HK$338/位）

9月】星期一至四 HK$318/位（原價: HK$338/位）

星期五至日 HK$338/位（原價: HK$372/位）

優惠期 (預訂期) : 2024 8 23 10:00 8 29 23:59

用餐日期：2024 8 24 日至 9 30

用餐時間：星期一至日 12:00 - 16:0020:00 - 20:30

地址： 旺角西洋菜南街 1N 號兆萬中心 13

立即預訂

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KKday $1瘋搶日｜Build-A-Bear Workshop 專屬毛公仔 DIY 工作坊

於人氣玩具工作室 Build-A-Bear Workshop 毛公仔 DIY 工作坊打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭，製作獨一無二的毛公仔，更附送出世紙，亦可加入心跳盒及香味，非常適合一家大小一起參加，增進親子關係的同時，訓練創意想像力，與小朋友共締美好親子時光。參加者必須年滿 3 歲，8 歲以下需家長協助完成。

自家製作毛公仔工作坊過程：

1. 選擇朋友：挑選想製作的毛公仔款式

2. 愛心填充：添加棉花

3. 為毛公仔打扮：設計公仔 T 恤（只限預訂燙 Tee 工作坊方案）

4. 為毛公仔取名：為毛公仔製作出生證明

5. 微笑一刻：記錄與公仔第一次的相遇

6. 帶毛公仔回家：與公仔一起探索全新世界

Build-A-Bear Workshop Build-A-Bear Workshop Build-A-Bear Workshop Build-A-Bear Workshop Build-A-Bear Workshop Build-A-Bear Workshop

自家製作毛公仔工作坊

KKday 優惠: HK$1/ （原價 HK$189/位）

費用包括：工作坊所需材料（所有款式毛公仔 *特大款式除外、棉花及出世紙）

【買一送一】1 小時自家製作毛公仔工作坊及公仔燙 Tee 工作坊

KKday 優惠: HK$388/2 位，平均 HK$194/ (原價 HK$776/2 )

*一組可同時製作 2 個毛公仔 + 2 件公仔燙 Tee

費用包括：工作坊所需材料（所有款式毛公仔*特大款式除外、棉花、 DIY T 恤及出世紙）

優惠期 (預訂期) : 2024 8 23 10:00 8 29 23:59

體驗日期：2024 8 23 日至 10 31

地址：山頂廣場店 - 香港山頂道 118 號山頂廣場 2 223 號鋪

The Southside - 黃竹坑香葉道 11 The Southside 1 136 號鋪

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