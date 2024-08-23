KKday $1瘋搶日｜$1韓式料理放題+自製熊啤啤公仔 朝早10點準時開搶

KKday繼續推$1瘋搶日，今日有韓式料理放題及自製熊啤啤公仔，全部只需$1就可以玩到。朝早10點準時開搶，即睇詳情！

KKday $1 瘋搶日｜平昌韓式料理放題套餐 由韓國大廚主理的平昌韓式料理，提供多達數十款燒烤及韓國傳統食材供客人選擇，包括各式肉類、海鮮、石鍋飯、冷麵及各式小食，非常適合無肉不歡的朋友，店內裝修充滿韓國傳統烤肉餐廳的風格，讓食客們仿佛置身於韓國品嘗美食的感覺。 「國王御膳」韓燒放題 KKday 優惠：HK$1/位（原價: HK$646/位）（現場另收原價加一服務費） 【買一送一】「國王御膳」韓燒放題 KKday 優惠：星期一至四 HK$624/2 位，平均 HK$312/位（原價: HK$1,248/2 位） 星期五至日 HK$646/2 位，平均 HK$323/位（原價: HK$1,292/2 位） （已包括原價加一服務費） 【 7 折】 2 小時「世子御膳」韓燒放題 KKday優惠（已包括原價加一服務費）： 【8月】星期一至四 HK$255/位（原價: HK$318/位） 星期五至日 HK$270/位（原價: HK$338/位） 【9月】星期一至四 HK$318/位（原價: HK$338/位） 星期五至日 HK$338/位（原價: HK$372/位） 優惠期 (預訂期) : 2024 年 8 月 23 日 10:00 至 8 月 29 日 23:59 用餐日期：2024 年 8 月 24 日至 9 月 30 日 用餐時間：星期一至日 12:00 - 16:00，20:00 - 20:30 地址： 旺角西洋菜南街 1N 號兆萬中心 13 樓 立即預訂

KKday $1 瘋搶日｜ Build-A-Bear Workshop 專屬毛公仔 DIY 工作坊 於人氣玩具工作室 Build-A-Bear Workshop 毛公仔 DIY 工作坊打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭，製作獨一無二的毛公仔，更附送出世紙，亦可加入心跳盒及香味，非常適合一家大小一起參加，增進親子關係的同時，訓練創意想像力，與小朋友共締美好親子時光。參加者必須年滿 3 歲，8 歲以下需家長協助完成。 自家製作毛公仔工作坊過程： 1. 選擇朋友：挑選想製作的毛公仔款式 2. 愛心填充：添加棉花 3. 為毛公仔打扮：設計公仔 T 恤（只限預訂燙 Tee 工作坊方案） 4. 為毛公仔取名：為毛公仔製作出生證明 5. 微笑一刻：記錄與公仔第一次的相遇 6. 帶毛公仔回家：與公仔一起探索全新世界

自家製作毛公仔工作坊 KKday 優惠: HK$1/位 （原價 HK$189/位） 費用包括：工作坊所需材料（所有款式毛公仔 *特大款式除外、棉花及出世紙） 【買一送一】 1 小時自家製作毛公仔工作坊及公仔燙 Tee 工作坊 KKday 優惠: HK$388/2 位，平均 HK$194/位 (原價 HK$776/2 位) *一組可同時製作 2 個毛公仔 + 2 件公仔燙 Tee 費用包括：工作坊所需材料（所有款式毛公仔*特大款式除外、棉花、 DIY T 恤及出世紙） 優惠期 (預訂期) : 2024 年 8 月 23 日 10:00 至 8 月 29 日 23:59 體驗日期：2024 年 8 月 23 日至 10 月 31 日 地址：山頂廣場店 - 香港山頂道 118 號山頂廣場 2 樓 223 號鋪 The Southside 店 - 黃竹坑香葉道 11 號 The Southside 1 樓 136 號鋪 立即預訂