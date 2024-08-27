KKDAY$1瘋搶日｜$1食龍蝦/半價嘆海膽和牛龍蝦刺身鐵板燒

KKday再度推$1瘋搶日，$1食到波紋龍蝦！同場加映鐵板燒套餐買一送一，海膽、和牛、龍蝦及刺身，十道鐵板燒菜式只需人均$750！今日上午10點準時開搶，即睇詳情！

龍亭的裝潢融入金屬元素，設計神秘的日式鐵板燒餐廳，由日本來港的日籍廚師主理，主打高質omakase。時令刺身包括生蠔、鮑魚、龍蝦、象拔蚌，鐵板海鮮精選瀨尿蝦、龍蝦、長腳蟹、帶子，視乎當日食材供應。

【KKday 快閃限量搶–半價】極品海膽和牛龍蝦刺身十道鐵板燒｜午市、晚市適用

極品海膽和牛龍蝦刺身十道鐵板燒包括：墨西哥海膽玉子豆腐、時令有機雜菜沙律、塔斯曼尼亞海膽、法國生蠔皇 gillardeaun o1、白松露海膽蘭王溫泉蛋、北海道海膽燒半熟帶子、紫海膽燒溏心鮑魚、澳洲海膽炒極品松本a5和牛、練海膽醬燒澳洲龍蝦、加拿大海膽和牛脂炒飯、柚子海膽雪葩。（食材視乎餐廳當日供貨）

KKday 優惠: HK$750/位（原價HK$1,500/位）（現場另收加一服務費）

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【KKday 快閃限量搶–買一送一】午市商務一人前套餐（8 道菜）

午市商務一人前套餐包括：季節限定沙律、前菜、精選刺身、鐵板海鮮兩品、澳洲牛柳粒/美國安格斯牛肉薄燒卷/宮城縣厚切黑豚扒、海膽炒飯、菊花豆腐白麵豉湯、時日甜品（食材視乎餐廳當日供貨）

KKday 優惠：HK$588/2 位，平均HK$294/位（原價HK$1,176/2位）（現場另收加一服務費）

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【KKday 快閃限量搶–買一送一】商務鐵板套餐（11 道菜）｜午市、晚市適用

商務鐵板套餐包括：招牌沙律、前菜、刺身一品、鐵板海鮮兩品、鐵板料理、澳洲牛柳粒 /美國安格斯牛肉薄燒卷 / 宮城縣厚切黑豚扒、菊花豆腐白麵豉湯、黑松露海鮮炒飯、是日甜品。（食材視乎餐廳當日供貨）

KKday 優惠：HK$788/2 位，平均HK$394/位（原價HK$1,576/2位）（現場另收加一服務費）

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【KKday 快閃限量搶–買一送一】高級廚師發辦套餐（10 道菜）｜午市、晚市適用

高級廚師發辦套餐（九道菜）包括：招牌沙律、前菜、刺身一品、鐵板海鮮兩品、鐵板料理、澳洲牛柳粒／美國安格斯牛肉薄焼巻／宮城賖厚切黑豚扒、菊花豆腐白麵豉湯、黑松露海鮮炒飯、時日甜品。（食材視乎餐廳當日供貨）

KKday 優惠：HK$988/2 位，平均HK$494/位（原價HK$1,976/2位）（現場另收加一服務費）

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【KKday 快閃限量搶–買一送一】尊貴廚師發板套餐（9 道菜）｜午市、晚市適用

尊貴廚師發板套餐包括：煙燻米紙大蝦牛油果、傳統法式鵝肝酸忌廉凍餅伴玫瑰雪芭、加拿大海膽伴法國黑魚子醬、鐵板酥皮芝士澳洲龍蝦、心心一口吉列A5和牛芒果軍艦、鐵板網皮韓國1++韓牛、黑松露帶子炒飯、文思龍蝦湯、脆皮雪糕紅酒雪梨花。（食材視乎餐廳當日供貨）

KKday 優惠：HK$1,314/2 位，平均HK$657/位（原價HK$2,628/2位）（現場另收加一服務費）

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優惠期 (預訂期)： 2024年8月27日10:00至9月2日23:59

用餐日期：2024年8月28日至11月15日

用餐時間：（午市）星期一至星期日 12:00 – 16:00；（晚市）星期一至星期日 16:00 – 23:00

地址：佐敦寧波街27-31號地下A-D號舖