熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-08-08 09:00:00

KKDAY$1瘋搶日｜10am準時搶！$1牛乳火鍋套餐/本地生態體驗親子一日遊

分享：

KKDAY$1瘋搶日｜10am準時搶！$1牛乳火鍋套餐/本地生態體驗親子一日遊

adblk5

KKDAY $1瘋搶日再度出撃！今日(8月8日)早上10時開搶$1香江花月火鍋套餐及暑假熱門奇趣生態親子之旅！想搶$1優惠就記得較定鬧鐘，即睇內文了解詳請！

KKDAY$1瘋搶日｜銅鑼灣、佐敦、荃灣 香江花月火鍋套餐

$1特選牛圈及日本玫瑰牛乳鍋套餐，另設55折優惠！

特選牛圈及日本玫瑰牛乳鍋套餐一組套餐份量可供2-4人享用，包括：

  • 特選牛圈
    包含了牛肉最精要的部位，由淡味到濃味都可以一次過品嚐得到
  • 日本玫瑰牛乳鍋
    醇香十足的日本北海道全脂牛乳配以上等日本玫瑰作湯底，乳香濃厚，玫瑰亦有緩解壓力之效

用餐日期：2024年8月9日至9月30日

用餐時間：18:00 - 22:00（最後入座時間20:30）

立即搶：請按此

adblk6
KKDAY$1瘋搶日｜銅鑼灣、佐敦、荃灣 香江花月火鍋套餐

KKDAY$1瘋搶日｜奇趣生態親子之旅

探索海星＋羊咩咩蜜蜂農莊＋夜探螢火蟲親子一天遊，只需$1！大埔汀角泥灘被漁護署指定為具特殊科學價值地點，也是本港第四大的紅樹林。每當潮水退卻時，此處生機處處，除了可見到桐花樹，秋茄，海漆等紅樹林外，更可窺見泥灘上包括筍光螺，渦紋螺，長腕和尚蟹，海葵，海星，蜆，蠔等奇妙海洋生物，最適合帶小朋友來一趟海洋奇妙探索之旅！

出發日期：2024年8月17、18日

集合時間地點：13:00 大埔火車站A1出口

解散時間地點：21:00 大埔火車站

團費包括 : 旅遊車、晚餐、平安保險

立即搶：請按此

Klook.com

立即CLICK⬇️⬇️參加遊戲贏獎品⬇️⬇️

 
 