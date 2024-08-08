KKDAY $1瘋搶日再度出撃！今日(8月8日)早上10時開搶$1香江花月火鍋套餐及暑假熱門奇趣生態親子之旅！想搶$1優惠就記得較定鬧鐘，即睇內文了解詳請！

KKDAY$1瘋搶日｜奇趣生態親子之旅

探索海星＋羊咩咩蜜蜂農莊＋夜探螢火蟲親子一天遊，只需$1！大埔汀角泥灘被漁護署指定為具特殊科學價值地點，也是本港第四大的紅樹林。每當潮水退卻時，此處生機處處，除了可見到桐花樹，秋茄，海漆等紅樹林外，更可窺見泥灘上包括筍光螺，渦紋螺，長腕和尚蟹，海葵，海星，蜆，蠔等奇妙海洋生物，最適合帶小朋友來一趟海洋奇妙探索之旅！

出發日期：2024年8月17、18日

集合時間地點：13:00 大埔火車站A1出口

解散時間地點：21:00 大埔火車站

團費包括 : 旅遊車、晚餐、平安保險

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