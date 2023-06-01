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2023-06-01 18:00:00

KKday x澳洲旅遊局推「探索澳洲自駕遊」 精選4條新南威爾士州/維多利亞州自駕遊路線 半價現金券限時發售！

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澳洲旅遊｜KKday x澳洲旅遊局推「探索澳洲自駕遊」 精選4條新南威爾士州/維多利亞州自駕遊路線 半價現金券限時發售！

澳洲旅遊｜KKday x澳洲旅遊局推「探索澳洲自駕遊」 精選4條新南威爾士州/維多利亞州自駕遊路線 半價現金券限時發售！

KKday 與澳洲旅遊局、新南威爾士州旅遊局、維多利亞州旅遊局攜手，   6月期間推出「探索澳洲自駕遊」 活動，精選四條新南威爾士州及維多利亞州的自駕路線，同時推出澳洲旅遊現金券半價優惠，即睇詳情！

由即日起至2023630日，可享澳洲旅遊現金券限時5折優惠，以震撼價 HK$250購買面值HK$500的維多利亞州及新南威爾士州旅遊現金券。購買後隨即收到折扣碼，於KKday網站內選購任何澳洲的維多利亞州及新南威爾士州 旅遊產品可即時抵扣HK$500（商品價目必須滿HK$501以上方可使用），現金券的使用有效期為2023630日（最遲出發日為20231231日）。

現金券搶購鏈結

澳洲旅遊現金券共設 2

新南威爾士州旅遊現金券 https://www.kkday.com/zh-hk/product/142190?cid=13367

 • 維多利亞州旅遊現金券 https://www.kkday.com/zh-hk/product/142194?cid=13367

現金券銷售日期：

即日至 2023 6 30

現金券有效期：

即日至 2023 6 30

可抵扣之商品：

即日至 2023 12 31 日出發之所有澳洲維多利亞州及新南 威爾士州產

精選4自駕遊路線 遊太平洋海岸+大洋路

其中新南威爾士州自駕遊路線包括，傳奇太平洋海岸（悉尼出發）遊歷新南威爾士州北海岸：拜倫灣、考夫斯港、麥格理港、史蒂芬斯港、西悉尼公園。另有大洋路深度之旅（悉尼出發），體驗新南威爾士州自然野趣和美酒佳餚：Devil's Hollow BreweryLawson ParkBilpin Cider、三姐妹峰（藍山）、悉尼歌劇院。

悉尼港Magistic自助式晚餐觀光遊船

擁有15年的經驗，Magistic 觀光遊船提供悉尼港遊船與晚宴的絕佳體驗。您將搭乘豪華的雙體船，享受特色自助晚餐饗宴與欣賞悉尼港美景，將悉尼海港大橋與名聞遐邇的悉尼歌劇院盡收眼底。

KKday優惠價：HK$511/位（原價 HK$679/位）

使用現金券後，享4折優惠，實際只需 HK$261/

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悉尼港Magistic自助式晚餐觀光遊船 悉尼港Magistic自助式晚餐觀光遊船 悉尼港Magistic自助式晚餐觀光遊船 悉尼港Magistic自助式晚餐觀光遊船

悉尼塔龍加動物園門票

探索澳洲最大的動物園及其多樣化的野生動物，包括：亞馬遜猴子和蘇門答臘虎，向澳洲 特有物種問好，如袋鼠、樹熊、鴯鶓、袋熊等 等，共多達350多種不同的動物物種，設有八種獨特的環境可供遊客探索。

KKday優惠價：HK$520/2

使用現金券後，享52折優惠，實際只需HK$270/2位（人均HK$135

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悉尼塔龍加動物園 悉尼塔龍加動物園 悉尼塔龍加動物園 悉尼塔龍加動物園

悉尼曼利海灘浮潛＆徒步導覽之旅

距離世界著名的悉尼海灘之一曼利海灘僅數分鐘路程，在白菜樹灣水上保護區與當地的浮潛 專家一同探索澳洲的海洋世界。導遊將帶您了解哪些本土海洋生物值得留意，例如在自然棲 息地尋找瀕臨滅絕的物種Blue Groper

KKday優惠價：HK$806/2

使用現金券後，享69折優惠，實際只需HK$556/2位（人均 HK$278

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絕景世界藍山景觀世界纜車套票

前往藍山國家公園必訪的景觀世界（Scenic World），共有3款纜車可以搭乘：Skyway 空纜車、Cableway 叢林纜車，以及世界上最陡的Railway叢林礦車。在KKday預訂套票比現場購買更便宜，還能省下排隊購票時間。票券 可無限次乘坐三種纜車，盡情探索藍山森林美景，擁抱大自然

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莫寧頓半島觀光和海灣遊輪

享受該地區的自然奇觀和景點之旅。參觀位於波特西海灘上的倫敦橋，由獨特的岩石形成的一座巨大的橋。在沿海的伊麗莎山（Mount Eliza）和德羅馬納（Dromana）到羅斯巴德（Rosebud）和波特西（Portsea）的海

 灘上參觀半島溫泉（the Peninsula Bathing Boxes）。坐落在清澈的海洋和標誌性海岸線的豔麗背景下，拍攝不用濾鏡也很漂亮的Instagram照片！前往St. Andrews Brewery啤酒廠品嚐啤酒，並觀賞釀酒師在曾經世界級的馬匹訓練設施中製作的精美啤酒！

 

KKday 優惠價：HK$733/

使用現金券後，享56折優惠，實際只需 HK$483/

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莫寧頓半島觀光和海灣遊輪 莫寧頓半島觀光和海灣遊輪 莫寧頓半島觀光和海灣遊輪

亞拉河谷酒莊品酒美食之旅

一站式品嘗多款澳洲美酒佳餚，包括午餐期間的葡萄酒搭配，風景如畫的亞拉河谷 (Yarra Valley) 巧克力店的甜點，亞拉農場 (Yarra Farm) 的新鮮農產品，以及亞拉河谷乳品店 (Yarra Valley Dairy) 的新鮮芝士。

KKday優惠價：HK$842/

使用現金券後，享7折優惠，實際只需HK$592/

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亞拉河谷酒莊品酒美食之旅 亞拉河谷酒莊品酒美食之旅 亞拉河谷酒莊品酒美食之旅 亞拉河谷酒莊品酒美食之旅 亞拉河谷酒莊品酒美食之旅

菲利普島海豹遊輪2小時生態遊

登上獲得生態認證的Kasey Lee船隻，進行兩小時的海豹觀賞巡遊。距離菲利普島西南海岸兩公里，在澳洲最大的野生海豹棲息地Seal Rocks與超過5,000隻海豹邂逅，其壯麗的景色將令人驚嘆不已。 這個海豹觀賞生態之旅不僅會遇見海豹，還有其他當地動物，如大型海鳥、海豚和企鵝。行程將同時介紹有關歷史和環境背景。

KKday 優惠價：HK$500/

使用現金券後，享5折優惠，實際只需HK$250/

菲利普島海豹遊輪2小時生態遊 菲利普島海豹遊輪2小時生態遊 菲利普島海豹遊輪2小時生態遊 菲利普島海豹遊輪2小時生態遊 菲利普島海豹遊輪2小時生態遊

大洋路日落一日遊

從墨爾本出發，跨越澳洲最長的西門大橋前往大洋路，在壯麗的大洋路（Great Ocean Road）觀看日落下的十二門徒岩（The Twelve Apostles），探索更多美麗的洛克阿德峽谷（Loch Ard Gorge），亦有機會與樹熊等澳洲野生動物相遇。

KKday 優惠價：HK$603/位（原價 HK$710/位）

使用現金券後，享5折優惠，實際只需 HK$353/

十二門徒岩 大洋路享受壯麗的日落景觀 洛克阿德峽谷 樹熊
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