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生活
2024-01-30 15:34:14

kkplus變身奇奇拔龍寨期間限定店 催谷富氣！ 首賣有錢花/搖錢樹毛絨公仔/招財貓暖暖三寶套裝/龍年福袋

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kkplus變身奇奇拔龍寨期間限定店 催谷富氣！ 首賣有錢花/搖錢樹毛絨公仔/招財貓暖暖三寶套裝/龍年福袋

kkplus變身奇奇拔龍寨期間限定店 催谷富氣！ 首賣有錢花/搖錢樹毛絨公仔/招財貓暖暖三寶套裝/龍年福袋

為慶祝今個農曆新年，kkplus搖身一變化身成奇奇拔龍寨期間限定店，由即日起至31日於 kkplus 朗豪坊店與大家齊齊開運迎接龍年！期間限定店採用中華庭園風設計，加上霸氣飛龍霓虹橙，讓大家打卡之餘行個大運沾沾霸氣！同時帶來香港首賣的POP SUNDAY金錢樹福物、招財貓暖暖三寶套裝及一系列龍年福袋、揮春、利是封和日式招財貓等意頭產品，預祝各位如龍飛騰，一夜暴富福氣滿滿

中華庭園風設計期間限定店

期間限定店採用中華庭園風設計，以喜慶粉紅外牆配搭祥雲綠瓦，庭園大門有中華飛龍霓虹燈霸氣坐陣， 驅走往年小人，迎來龍年新氣象！店內設有開運麻雀四方城，等齊人腳開檯前打個卡，沾沾手氣食靚糊，新年雀運享通恭喜你發財！

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POP SUNDAY金錢系列

kkplus引入玩具品牌POP SUNDAY的金錢系列，每棵30cm高的毛絨植物公仔以中國傳統元素為靈感，融合新年意頭與可愛設計，聚集財運福氣，打卡拍照之餘更可入手將好運帶回家！「有錢花」和「搖錢樹」毛絨公仔均植入造型活動支架，可自行塑造植物的形態，放置在家中吉位，財富好運自然來

開運植物公仔盲盒

同場亦帶來開運植物公仔盲盒，搖錢樹、發財樹、元寶松、金銀杏，節節高、鴻運榕及黃金搖錢樹（稀有隱藏版）共七款，棵棵運財可愛，送人自用同樣富貴逼人POP SUNDAY於今個龍年更推出招財貓暖暖三寶套裝，招財貓貓手套、金幣暖手抱枕與財源滾滾頸巾！

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一年一度幸運福袋

kkplus亦為大家準備一年一度的幸運福袋，分別是盛戴《我係小忌廉》產品的「東」福袋、《罐頭豬Lulu》產品的「南」福袋、《吃貨恐龍》產品的「西」福袋、《Bobby Hill》產品的「北」福袋、和盛戴《Super Professional》產品的「發」福袋，產品總值分別超過$1000$2500！凡購買龍年福袋即可參加幸運抽卡活動，有機會獲得價值高達港幣$5000的獎品，人人福氣滿戴而歸

豬樂龍年 新年系列

場內亦特意搜羅多款由日本直送的招財貓、招財柴犬、青龍達摩等吉祥小物，寓意新一年招財進寶無難度！除了招財貓和搖錢樹系列，作為潮玩平台的kkplus當然少不了本地玩具，同場更發售LuLu豬豬樂龍年新年系列週邊及本地玩具品牌Enjoy The Little Things 的龍年限定版Papoo擱膠公仔凡消費滿$250，更可獲贈利是封或揮春，新一年祝你一夜暴富，龍年行大運肯定就是你！

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kkplus–奇奇拔龍寨期間限定店

日期：即日起至31

時間：中午十二時至下午九時

地點：旺角朗豪坊商場12kkplus Pop Up Store

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