KKPLUS X 原田治OSAMU GOODS期間限定店 香港地區限定周邊/送日本製購物袋

本地潮流玩具平台KKPLUS與日本可愛始祖原田治 OSAMU GOODS，首度合作帶來「原田治 OSAMU GOODS go to HONG KONG」期間限定店。承接早前於台灣、上海等地舉辦活動後，原田治OSAMU GOODS今次來到璀燦繁華、五光十色的香港，帶來多個繽紛打卡位，場內更有超過200款、分別來自日本和台灣的獨家產品，以及專為香港期間限定店設計的地區限定周邊產品，同時亦提供一系列特別會場活動體驗與購物優惠。

香港的絢爛夜景聞名於世，原田治 OSAMU GOODS go to HONG KONG期間限定店以代表香港獨特夜景的繽紛色彩圓點為核心設計元素，以簡潔的幾何形狀強調原田治 OSAMU GOODS獨特的圓潤可愛與設計感。今次香港期間限定店的活動及展覽亦將這種重要元素融入設計中，通過透明亞克力、圓點和光營造抽象展覽空間，透過色彩運用表達到原田治 OSAMU GOODS如何在日常生活創造出一種生動與愉悅的氛圍。展覽每件作品都在向觀賞者訴說顏色的故事，讓人們在繁忙的都市生活中，被原田治 OSAMU GOODS的可愛療癒，找到溫暖與慰藉。

還記得上一次寄信是甚麼時候嗎？藉著充滿愛的季節，選購原田治 OSAMU GOODS 各款明信片並寫下你滿滿的心意，成為摯愛、親友或自己於2025年首封收到的特別信件。現在，就由你於期間限定店為親朋好友創造這個特別回憶。不可錯過的還有與香港郵政推出的原田治 OSAMU GOODS【香港系列】郵票套裝，令回憶加倍難忘！

2 ） Chill ～送上原田治 OSAMU GOODS 特調手沖咖啡

今個冬天，原田治 OSAMU GOODS為大家送上溫暖的手沖咖啡。誠邀香港咖啡品牌stain+的專業咖啡師親臨現場，只要於指定日子消費滿$500，即可獲得一杯特調咖啡，分別是微醺葡萄或黑白焦糖，絕對是於其他地方找不到的香港會場限定口味！

3 ） Gift ~ 滿額即送日本製限量購物袋

凡購買滿$200，即可以$1換購價隨機獲贈日本製原田治OSAMU GOODS限量購物袋一個，可愛設計令萌度大增。數量有限，送完即止。