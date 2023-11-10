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生活
2023-11-10 19:13:38

kkplus x Nenocity Records呈獻感傷唱片行 延續復古音樂氣氛

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kkplus x Nenocity Records呈獻感傷唱片行 延續復古音樂氣氛

kkplus x Nenocity Records呈獻感傷唱片行 延續復古音樂氣氛

kkplusNenocity Records夥拍呈獻，邀請台灣唯一卡式帶專賣店──感傷唱片行，日起至1126日在kkplus朗豪坊店舉行Cassette Store Day Pop Up Shop in Hong Kong，延續上月在台灣活動的復古音樂氣氛，將台灣獨立樂團溫蒂漫步、日本Beatmaker Orihusay、台灣Beatmaker Farragol、墨西哥Future Funk音樂人Macross 82-99、俄羅斯Future Funk音樂人 Desired、台灣Hiphop DJ Kool Klone & Rodionn、韓國音樂製作人兼DJ Night Tempo等世界各地的音樂單位最新卡式帶與周邊產品推介給香港音樂迷，同時亦帶來多張華語及西洋二手卡式帶，總會發掘到你所喜愛的音樂。

分享音樂多樣性

Cassette Store Day卡式帶發行日先在2013年由英國的唱片行發起，繼而發展至各地，復興以卡式帶為載體的復古音樂，而感傷唱片行亦於今年第一次在台灣舉辦Cassette Store Day，並來到香港於kkplus朗豪坊店舉行Pop Up Shop，引進Future FunkLofi Hip-Hop等音樂，以及一系列週邊產品，一同推動City Pop復興浪潮，分享音樂的多樣性。

Pop Up Shop空間由印尼插畫家Ardhira Putra設計，以充滿City Pop風格加上對比鮮豔的色彩，打造復古風的Pop Up Shop陳列一系列卡式帶、黑膠唱片及週邊，如T-shirt、公仔、雷射海報、限定鎖匙扣、貼紙等。

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kkplus x Nenocity Records 感傷唱片行 Cassette Store Day Pop Up Shop in Hong Kong

日期：即日起至1126

時間：中午十二時至下午九時

地點：旺角朗豪坊商場12kkplus zone B Pop Up Store

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