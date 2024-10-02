為大家整理10月Klook優惠碼，正在計畫旅行的各位記得使用優惠碼預訂心水旅程！除了全新獨家信用卡折扣，更有Klook 10週年生日祭優惠，多款限時優惠等住各位，即睇內文一覽全新Klook優惠碼詳請！
Klook優惠碼｜Klook 10週年生日祭
生日祭優惠碼，Klook全部活動和產品都適用。
即減HK$65
購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$65折扣優惠
使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：10月3日至10月31日
優惠碼：BDAYJOY65
即減HK$25
購買Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠
使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：10月3日至10月31日
優惠碼：BDAYJOY25
Klook優惠碼｜港澳銀聯卡低至88折優惠
滿HK$11減HK$10
於Klook預訂活動單一淨額簽賬滿港幣11元或以上，付款時輸入以下優惠碼並使用銀聯信用卡或扣賬卡（卡號以62開頭）付款，可減港幣10元。
使用次數：每名用戶僅可使用10次
優惠期限：10月1日至10月31日
優惠碼：UPI24SEP10
【銀聯卡88折】指定日本JR鐵路周遊券及新幹線車票
於Klook預訂指定日本JR鐵路周遊券及新幹線車票單一淨額簽賬滿港幣500元或以上，付款時輸入以下優惠碼並使用銀聯信用卡或扣賬卡（卡號以62開頭）付款，可享88折優惠，單筆最高折扣金額為港幣80元。不適用於JR東日本及JR西日本。
使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：10月1日至10月31日
優惠碼：UPI24JR09B
【銀聯卡88折】香港高速鐵路產品88折
於Klook預訂香港高速鐵路產品單一淨額簽賬滿港幣200元或以上，付款時輸入以下優惠碼並使用銀聯信用卡或扣賬卡（卡號以62開頭）付款，可享88折優惠，單筆最高折扣金額為港幣72元。
使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：10月1日至10月31日
優惠碼：UPI24HSR09
【銀聯卡滿HK$300減HK$25】餐飲美食或酒店
於Klook預訂餐飲美食或酒店單一淨額簽賬滿港幣300元或以上，付款時輸入以下優惠碼並使用銀聯信用卡或扣賬卡（卡號以62開頭）付款，可減港幣25元。
使用次數：每名用戶僅可使用10次
優惠期限：10月1日至10月31日
優惠碼：UPI24SEP25
【銀聯卡】滿HK$300減HK$25
於Klook預訂活動單一淨額簽賬滿港幣300元或以上，付款時輸入以下優惠碼並使用銀聯信用卡或扣賬卡（卡號以62開頭）付款，可減港幣25元。
使用次數：每名用戶僅可使用10次
優惠期限：10月1日至10月31日
優惠碼：UPI24SEP25
Klook優惠碼｜AEON信用卡專享旅遊優惠 低至半價
憑AEON信用卡單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款前輸入以下優惠碼，可享高達HK$80折扣
HK$50即時折扣優惠
憑AEON信用卡預訂指定海外活動(香港及澳門除外)淨金額滿HK$500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 HK$50即時折扣優惠。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：10月1日至10月31日
優惠碼：AEON24OCT50
HK$80即時折扣優惠
憑AEON信用卡預訂指定海外活動(香港及澳門除外)淨金額滿HK$800或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 HK$80即時折扣優惠。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：10月1日至10月31日
優惠碼：AEON24OCT80
AEON半價優惠
憑AEON信用卡單一簽賬購買海外遊覽產品及景點門票，並於付款前輸入以下優惠碼，可享半價優惠，折扣上限為HK$150。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：10月1日至10月31日
優惠碼：AEON24OCT150
Klook優惠碼｜美國運通卡專屬優惠
以合資格美國運通卡單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款時輸入優惠碼，可享低至一折優惠。
美國運通卡享HK$50優惠
單一淨額簽賬滿HK$500或以上，再輸入指定優惠碼，即減HK$50。(優惠碼將每星期更新)
使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：即日至10月14日
優惠碼：AMEX10A50
美國運通卡享HK$120優惠
合資格美國運通卡會員於推廣期內單一簽賬淨值滿HK$1,000或以上，並於結賬時輸入指定優惠碼，可享HK$120優惠。(優惠碼將每星期更新)
使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：即日至10月14日
優惠碼：AMEX10A120
美國運通卡享一折優惠
合資格美國運通卡會員於推廣期內預訂全球指定主題樂園、景點門票及水上樂園輸入指定優惠碼，可享低至一折優惠，最高減HK$500。
使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月6日至10月27日
優惠碼：AMEX24TP
Klook優惠碼｜Citi Mastercard客戶專賞酒店優惠
憑Citi Mastercard信用卡及扣賬卡預訂全球酒店淨房住宿單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上，輸入以下優惠碼專享85折優惠！
每單交易最高可享HK$200折扣；名額於每週一凌晨12點發放。
使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：8月19日至11月3日
優惠碼：
9月30日至10月6日之優惠碼：【CITI24HT9E】
10月7日至10月13日之優惠碼：【CITI24HT10A】