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2024-11-04 16:30:00

Klook優惠碼11月｜雙11折扣/主題樂園半價優惠(持續更新)

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Klook優惠碼11月｜雙11折扣/主題樂園半價優惠(持續更新)

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11Klook優惠碼有雙11折扣，亦有多張信用卡限定優惠，預訂主題樂園及景點門票享半價優惠！另更有全球酒店優惠，即睇Klook11月優惠碼詳請，搶優惠碼計劃行程！

Klook優惠碼｜雙11優惠碼

11優惠碼，Klook全部活動和產品都適用。

即減HK$150

購買Klook全線活動滿HK$2,500即享HK$150折扣優惠

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：111日至1130
優惠碼：NOV11JOY150

即減HK$65

購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$65折扣優惠

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：111日至1130
優惠碼：NOV11JOY65

即減HK$25

購買Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：111日至1130
優惠碼：NOV11JOY25

指定酒店 10% 折扣

結帳輸入指定活動優惠碼，Klook 指定酒店享9折。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：111日至1113
優惠碼：10HOTEL10BDAY

Klook優惠碼｜澳門活動優惠

即減HK$250

111/8/15/22日，凡訂購指定澳門商品：滿HK$1,000 HK$250數量有限，把握每週限定名額。優惠不適用於香港澳門往來快船、Sim卡及Wifi

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：111日至1130
優惠碼：MACAU250GO

即減HK$200

香港用戶訂購澳門商品滿1,200港幣即減200港幣，香港澳門往來快船除外。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：111日至1130
優惠碼：MACAU200

即減HK$100

香港用戶訂購澳門商品滿900港幣即減100港幣，不包含香港澳門往來快船。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：111日至1130
優惠碼：MACAU100

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Klook優惠碼｜澳門活動優惠

Klook優惠碼｜滙豐信用卡優惠

半價預訂主題樂園及景點門票

預訂主題樂園及景點門票，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享半價優惠，單筆最高折扣金額為港幣300元。每日上午11:00各發放30個名額（名額共90個）。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：1110日至1112
優惠碼：HSBC24NOV50

11專享！減HK$111

單一淨額簽賬滿港幣 1,000 元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣 111 元折扣。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：111日至11月30
優惠碼：HSBC24NOV111

指定酒店及租車9折

預訂全球酒店淨房住宿及租車，單一淨額簽賬滿港幣 1,000 元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享9折優惠，單筆最高折扣金額為港幣200元。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：111日至11月30
優惠碼：HSBC24NOV10

Klook優惠碼｜滙豐銀聯卡11.11專享優惠

滿HK$100減HK$10

單一淨額簽賬滿港幣100元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享港幣 10 元折扣。

使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：111日至11月30
優惠碼：HSBC24UPI10B

滿HK$300減HK$25

單一淨額簽賬滿港幣300元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享港幣 25元折扣。

使用次數：每名用戶僅可使用5次
優惠期限：111日至11月30
優惠碼：HSBC24UPI25

滿HK$11減HK$10

單一淨額簽賬滿港幣11元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享港幣 10 元折扣。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：111日至11月30
優惠碼：HSBC24UPI10

香港高速鐵路產品88折

預訂香港高速鐵路產品，單一淨額簽賬滿港幣200元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享88折優惠。

使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：111日至11月30
優惠碼：HSBC24UPIHSR

導賞團、遊覽、Spa 88折

預訂導賞團、遊覽及體驗、Spa及按摩，單一淨額簽賬滿港幣200元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享88折優惠。

使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：111日至11月30
優惠碼：HSBC24UPITA

餐飲美食或酒店滿HK$300減HK$25

 

預訂餐飲美食或酒店，單一淨額簽賬滿港幣300元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享港幣 25元折扣。

使用次數：每名用戶僅可使用5次
優惠期限：111日至11月30
優惠碼：HSBC24UPIFB

Klook優惠碼｜滙豐信用卡優惠

Klook優惠碼｜逢星期一全球酒店85 Klook Hotel Monday

訂購全球酒店淨房商品，輸入優惠碼享85折優惠，最高可折抵HK$350，優惠碼需於領取當日使用完畢。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：114日至114(每周更新)
優惠碼：HOTEL85BG

Klook優惠碼｜獨家「界」溫泉旅館系列 95折住宿優惠

即日起至20241113日或之前，透過Klook預訂並於2024121日至2025331日期間入住，輸入以下限量優惠碼，即可享95折優惠，最高可減HK$241

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：即日起至1113
適用入日日期：2024121日至2025331
優惠碼：KAIHOTEL

Klook.com

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