Klook優惠碼11月｜雙11折扣/主題樂園半價優惠(持續更新)

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Klook 優惠碼｜雙 11 優惠碼

雙11優惠碼，Klook全部活動和產品都適用。

即減HK$150

購買Klook全線活動滿HK$2,500即享HK$150折扣優惠

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：11月1日至11月30日

優惠碼：NOV11JOY150

即減HK$65

購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$65折扣優惠

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：11月1日至11月30日

優惠碼：NOV11JOY65

即減HK$25

購買Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：11月1日至11月30日

優惠碼：NOV11JOY25

指定酒店 10% 折扣

結帳輸入指定活動優惠碼，Klook 指定酒店享9折。

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優惠期限：11月1日至11月13日

優惠碼：10HOTEL10BDAY

Klook 優惠碼｜澳門活動優惠

即減HK$250

11月1/8/15/22日，凡訂購指定澳門商品：滿HK$1,000 減HK$250，數量有限，把握每週限定名額。優惠不適用於香港澳門往來快船、Sim卡及Wifi蛋

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：11月1日至11月30日

優惠碼：MACAU250GO

即減HK$200

香港用戶訂購澳門商品滿1,200港幣即減200港幣，香港澳門往來快船除外。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：11月1日至11月30日

優惠碼：MACAU200

即減HK$100

香港用戶訂購澳門商品滿900港幣即減100港幣，不包含香港澳門往來快船。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：11月1日至11月30日

優惠碼：MACAU100