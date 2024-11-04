Klook優惠碼11月｜雙11折扣/主題樂園半價優惠(持續更新)

11月Klook優惠碼有雙11折扣，亦有多張信用卡限定優惠，預訂主題樂園及景點門票享半價優惠！另更有全球酒店優惠，即睇Klook11月優惠碼詳請，搶優惠碼計劃行程！
Klook優惠碼｜雙11優惠碼
雙11優惠碼，Klook全部活動和產品都適用。
即減HK$150
購買Klook全線活動滿HK$2,500即享HK$150折扣優惠
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：NOV11JOY150
即減HK$65
購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$65折扣優惠
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：NOV11JOY65
即減HK$25
購買Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：NOV11JOY25
指定酒店 10% 折扣
結帳輸入指定活動優惠碼，Klook 指定酒店享9折。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月1日至11月13日
優惠碼：10HOTEL10BDAY
Klook優惠碼｜澳門活動優惠
即減HK$250
11月1/8/15/22日，凡訂購指定澳門商品：滿HK$1,000 減HK$250，數量有限，把握每週限定名額。優惠不適用於香港澳門往來快船、Sim卡及Wifi蛋
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：MACAU250GO
即減HK$200
香港用戶訂購澳門商品滿1,200港幣即減200港幣，香港澳門往來快船除外。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：MACAU200
即減HK$100
香港用戶訂購澳門商品滿900港幣即減100港幣，不包含香港澳門往來快船。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：MACAU100
Klook優惠碼｜滙豐信用卡優惠
半價預訂主題樂園及景點門票
預訂主題樂園及景點門票，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享半價優惠，單筆最高折扣金額為港幣300元。每日上午11:00各發放30個名額（名額共90個）。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月10日至11月12日
優惠碼：HSBC24NOV50
雙11專享！減HK$111
單一淨額簽賬滿港幣 1,000 元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣 111 元折扣。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：HSBC24NOV111
指定酒店及租車9折
預訂全球酒店淨房住宿及租車，單一淨額簽賬滿港幣 1,000 元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享9折優惠，單筆最高折扣金額為港幣200元。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：HSBC24NOV10
Klook優惠碼｜滙豐銀聯卡11.11專享優惠
滿HK$100減HK$10
單一淨額簽賬滿港幣100元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享港幣 10 元折扣。
使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：HSBC24UPI10B
滿HK$300減HK$25
單一淨額簽賬滿港幣300元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享港幣 25元折扣。
使用次數：每名用戶僅可使用5次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：HSBC24UPI25
滿HK$11減HK$10
單一淨額簽賬滿港幣11元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享港幣 10 元折扣。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：HSBC24UPI10
香港高速鐵路產品88折
預訂香港高速鐵路產品，單一淨額簽賬滿港幣200元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享88折優惠。
使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：HSBC24UPIHSR
導賞團、遊覽、Spa 88折
預訂導賞團、遊覽及體驗、Spa及按摩，單一淨額簽賬滿港幣200元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享88折優惠。
使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：HSBC24UPITA
餐飲美食或酒店滿HK$300減HK$25
預訂餐飲美食或酒店，單一淨額簽賬滿港幣300元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐銀聯信用卡（卡號以62開頭）付款，可享港幣 25元折扣。
使用次數：每名用戶僅可使用5次
優惠期限：11月1日至11月30日
優惠碼：HSBC24UPIFB
Klook優惠碼｜逢星期一全球酒店85折 Klook Hotel Monday
訂購全球酒店淨房商品，輸入優惠碼享85折優惠，最高可折抵HK$350，優惠碼需於領取當日使用完畢。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：11月4日至11月4日(每周更新)
優惠碼：HOTEL85BG
Klook優惠碼｜獨家「界」溫泉旅館系列 95折住宿優惠
即日起至2024年11月13日或之前，透過Klook預訂並於2024年12月1日至2025年3月31日期間入住，輸入以下限量優惠碼，即可享95折優惠，最高可減HK$241
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：即日起至11月13日
適用入日日期：2024年12月1日至2025年3月31日
優惠碼：KAIHOTEL