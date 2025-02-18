Klook旅遊優惠｜自助餐低至$10/USJ、迪士尼門票買一送一/贏首爾來回機票

旅遊平台Klook推出全新個「Klook 旅行瘋賞祭」，五大旅遊優惠等住各位搶，即日起至3月2日，每日兩時段大派主題樂園門票買一送一，包括日本環球影城、香港迪士尼樂園，更有人氣酒店自助餐低至$10，不可錯過大抽獎贏走首爾或富國島來回機票，即睇詳請。
每日11AM及9PM 限時搶
率先睇首三日2月18至20日必搶優惠，每日兩個時段，逢早上11時開搶主題樂園門票買一送一，以及下午9時開搶酒店自助餐低至$10。
優惠詳請：請按此
2月18日 11AM
買一送一｜日本環球影城門票
輸入優惠碼【HK25USJB1G1】享買一送一
1日券：只需HK527起（人均HK$263.5；原價：HK$1,010）
*可預訂復活節假期
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買一送一｜龍仁愛寶樂園門票
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低至$10｜香港柏寧酒店 - PLAYT 自助晚餐
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2月18日 9PM
低至$10｜香港富麗敦海洋公園酒店 星耀廳自助晚餐
立即搶：詳請
2月19日 11AM
買一送一｜香港海洋公園門票
輸入優惠碼【HK25OPB1G1】即享優惠
標準門票只需HK$473起（人均：HK$236.5，原價：HK$996）
*可預訂復活節假期及5月1長假期
立即搶：詳請
2月19日 9PM
輸入優惠碼【AWARD500】，全線長隆酒店住宿最高減$500（包括珠海、廣州及清遠長隆酒店）；預訂全線長隆酒店輸入優惠碼【AWARD100】，無消費門檻即減HK$100！
珠海長隆飛船酒店：立即搶
珠海長隆企鵝酒店：立即搶
珠海長隆橫琴灣酒店：立即搶
珠海長隆馬戲酒店：立即搶
2月20日 11AM
買一送一｜香港迪士尼樂園門票
輸入優惠碼【HK25DLB1G1】即享優惠。
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獨家限量低至25折｜塔斯曼尼亞活動／酒店／租車HK$200優惠券
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2月20日 9PM
買一送一｜香港康得思酒店The Place自助晚餐
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Klook瘋賞過三關
即日起至3月18日期間，只要於Klook完成3張訂單，即可參加「瘋賞過三關」大抽獎環節，有機會獲得香港快運航空首爾或富國島來回機票、全單免費折扣、半價優惠折扣等。
- 第1張訂單 ：進行任何消費
- 第2張訂單 ：進行任何消費
- 第3張訂單 ：第三次消費滿HK$300
獎品包括香港快運首爾來回機票 、香港快運富國島來回機票、全單免費折扣或全單半價折扣等豐富獎品。數量有限，先搶先得。
Klook優惠碼高達$330
購買Klook全線活動滿HK$1,00，輸入【TRAVELJOY50】即享HK$50折扣優惠
購買Klook全線活動滿HK$2,500，輸入【TRAVELJOY150】即享HK$150折扣優惠
推廣期：2025年2月18日起至3月19日23:59
Payme用戶專享
預訂主題樂園及景點門票、遊覽及體驗活動滿HK$500或以上，即減HK$20【PAYME25JAN20】
預訂本地餐飲美食滿HK$100或以上，即減HK$10【PAYME25JAN10】
預訂全球租車服務滿HK$1,000或以上，即減HK$100【PAYME25JAN100】
推廣期：即日起至2025年2月28日
投票送$30優惠
於旅行瘋賞祭推廣期間，Klook會舉辦「我最喜愛旅遊玩樂品牌」投票，雲集2024得獎的各大類別的品牌，只要於即日起至2月24日期間挑選「我最喜愛人氣品牌」，上Klook投票支持你最心儀的Klook商戶，首1000名參加者即送$30優惠碼，名額有限，先用先得。