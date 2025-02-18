Klook旅遊優惠｜自助餐低至$10/USJ、迪士尼門票買一送一/贏首爾來回機票

旅遊平台Klook推出全新個「Klook 旅行瘋賞祭」，五大旅遊優惠等住各位搶，即日起至3月2日，每日兩時段大派主題樂園門票買一送一，包括日本環球影城、香港迪士尼樂園，更有人氣酒店自助餐低至$10，不可錯過大抽獎贏走首爾或富國島來回機票，即睇詳請。

每日 11AM 及 9PM 限時搶 率先睇首三日2月18至20日必搶優惠，每日兩個時段，逢早上11時開搶主題樂園門票買一送一，以及下午9時開搶酒店自助餐低至$10。 優惠詳請：請按此 2 月 18 日 11AM 買一送一｜日本環球影城門票 輸入優惠碼【HK25USJB1G1】享買一送一 1日券：只需HK527起（人均HK$263.5；原價：HK$1,010） *可預訂復活節假期 立即搶：詳請 買一送一｜龍仁愛寶樂園門票 立即搶：詳請 低至$10｜香港柏寧酒店 - PLAYT 自助晚餐 立即搶：詳請 2 月 18 日 9PM 低至$10｜香港富麗敦海洋公園酒店 星耀廳自助晚餐 立即搶：詳請 2 月 19 日 11AM 買一送一｜香港海洋公園門票 輸入優惠碼【HK25OPB1G1】即享優惠 標準門票只需HK$473起（人均：HK$236.5，原價：HK$996） *可預訂復活節假期及5月1長假期 立即搶：詳請 2 月 19 日 9PM 輸入優惠碼【AWARD500】，全線長隆酒店住宿最高減$500（包括珠海、廣州及清遠長隆酒店）；預訂全線長隆酒店輸入優惠碼【AWARD100】，無消費門檻即減HK$100！ 珠海長隆飛船酒店：立即搶 珠海長隆企鵝酒店：立即搶 珠海長隆橫琴灣酒店：立即搶 珠海長隆馬戲酒店：立即搶 2 月 20 日 11AM 買一送一｜香港迪士尼樂園門票 輸入優惠碼【HK25DLB1G1】即享優惠。 立即搶：詳請 獨家限量低至25折｜塔斯曼尼亞活動／酒店／租車HK$200優惠券 立即搶：詳請 2月20日 9PM 買一送一｜香港康得思酒店The Place自助晚餐 立即搶：詳請

Klook瘋賞過三關 即日起至3月18日期間，只要於Klook完成3張訂單，即可參加「瘋賞過三關」大抽獎環節，有機會獲得香港快運航空首爾或富國島來回機票、全單免費折扣、半價優惠折扣等。 第1張訂單 ：進行任何消費

第2張訂單 ：進行任何消費

第3張訂單 ：第三次消費滿HK$300 獎品包括香港快運首爾來回機票 、香港快運富國島來回機票、全單免費折扣或全單半價折扣等豐富獎品。數量有限，先搶先得。 Klook優惠碼高達$330 購買Klook全線活動滿HK$1,00，輸入【TRAVELJOY50】即享HK$50折扣優惠 購買Klook全線活動滿HK$2,500，輸入【TRAVELJOY150】即享HK$150折扣優惠 推廣期：2025年2月18日起至3月19日23:59 Payme用戶專享 預訂主題樂園及景點門票、遊覽及體驗活動滿HK$500或以上，即減HK$20【PAYME25JAN20】 預訂本地餐飲美食滿HK$100或以上，即減HK$10【PAYME25JAN10】 預訂全球租車服務滿HK$1,000或以上，即減HK$100【PAYME25JAN100】 推廣期：即日起至2025年2月28日 投票送$30優惠 於旅行瘋賞祭推廣期間，Klook會舉辦「我最喜愛旅遊玩樂品牌」投票，雲集2024得獎的各大類別的品牌，只要於即日起至2月24日期間挑選「我最喜愛人氣品牌」，上Klook投票支持你最心儀的Klook商戶，首1000名參加者即送$30優惠碼，名額有限，先用先得。