Klook雙12優惠 機鐵/東京哈利波特影城/主題樂園買一送一 早上11時開搶

旅遊平台Klook本月推出雙12優惠，集合4大人氣旅行地點，推出日本、泰國、韓國及越南的樂園門票優惠！優惠低至買一送一，12月12日早上11時開搶，即睇詳請。

低至買一送一｜機場快綫優惠車票

單程香港站門票低至買一送一！九龍站及青衣站往返門票、單程香港站、九龍站及青衣站門票一律75折。團體優惠低至63折。

獨家住宿優惠｜深圳硬石酒店住宿套餐

Klook獨家推出美食套餐及連住優惠均低至6折，美食套餐包括豪華房1晚連2大1小自助晚餐及兒童烘焙項目只需$1071(原價$1788)，而連住優惠6折$1398起，平均每晚$699(原價$2334)。