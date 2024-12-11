Klook雙12優惠 機鐵/東京哈利波特影城/主題樂園買一送一 早上11時開搶

旅遊平台Klook本月推出雙12優惠，集合4大人氣旅行地點，推出日本、泰國、韓國及越南的樂園門票優惠！優惠低至買一送一，12月12日早上11時開搶，即睇詳請。
低至買一送一｜機場快綫優惠車票
單程香港站門票低至買一送一！九龍站及青衣站往返門票、單程香港站、九龍站及青衣站門票一律75折。團體優惠低至63折。
獨家住宿優惠｜深圳硬石酒店住宿套餐
Klook獨家推出美食套餐及連住優惠均低至6折，美食套餐包括豪華房1晚連2大1小自助晚餐及兒童烘焙項目只需$1071(原價$1788)，而連住優惠6折$1398起，平均每晚$699(原價$2334)。
日本必搶門票
買一送一｜長崎豪斯登堡門票 (於付款時輸入優惠碼：HTB1212)
買一送一｜東京華納兄弟哈利波特影城門票(於付款時輸入優惠碼：WBSTT1212B1G)
買一送一｜大阪阿倍野HARUKAS 300 海闊天空展望台門票(於付款時輸入優惠碼：HARUKAS1212)
泰國必搶門票
買二送一｜布吉島安達曼達水上樂園門票
買二送一｜曼谷暹羅海洋世界門票
買一送一｜芭堤雅哥倫比亞影業水世界門票
韓國必搶門票
買一送一｜龍仁愛寶樂園門票
買二送一｜韓國Legoland樂高樂園門票
買二送一｜韓國AQUAFIELD 門票（河南／安城分店）
越南必搶門票
買一送一｜峴港太陽世界巴拿山門票 (於付款時輸入優惠碼：SWBNHYE12)
Klook雙12優惠
開搶：12月12日早上11時開搶
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