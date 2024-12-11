熱門搜尋:
聖誕2024 新店關注組 中山美穗 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-12-11 18:00:00

Klook雙12優惠 機鐵/東京哈利波特影城/主題樂園買一送一 早上11時開搶

分享：

Klook雙12優惠 機鐵/東京哈利波特影城/主題樂園買一送一 早上11時開搶

adblk5

旅遊平台Klook本月推出雙12優惠，集合4大人氣旅行地點，推出日本、泰國、韓國及越南的樂園門票優惠！優惠低至買一送一，1212日早上11時開搶，即睇詳請。

低至買一送一｜機場快綫優惠車票

單程香港站門票低至買一送一！九龍站及青衣站往返門票、單程香港站、九龍站及青衣站門票一律75折。團體優惠低至63折。

獨家住宿優惠｜深圳硬石酒店住宿套餐

Klook獨家推出美食套餐及連住優惠均低至6折，美食套餐包括豪華房1晚連21小自助晚餐及兒童烘焙項目只需$1071(原價$1788)，而連住優惠6$1398起，平均每晚$699(原價$2334)

adblk6

日本必搶門票

買一送一｜長崎豪斯登堡門票 (於付款時輸入優惠碼：HTB1212)

買一送一｜東京華納兄弟哈利波特影城門票(於付款時輸入優惠碼：WBSTT1212B1G)

買一送一｜大阪阿倍野HARUKAS 300 海闊天空展望台門票(於付款時輸入優惠碼：HARUKAS1212)

泰國必搶門票

買二送一｜布吉島安達曼達水上樂園門票

買二送一｜曼谷暹羅海洋世界門票

買一送一｜芭堤雅哥倫比亞影業水世界門票

韓國必搶門票

買一送一｜龍仁愛寶樂園門票

買二送一｜韓國Legoland樂高樂園門票

買二送一｜韓國AQUAFIELD 門票（河南／安城分店）

越南必搶門票

買一送一｜峴港太陽世界巴拿山門票 (於付款時輸入優惠碼：SWBNHYE12)

Klook雙12優惠

開搶：1212日早上11時開搶

立即搶：請按此

Klook.com

amJetso 送The ONE x Care Bears™座枱月曆+夢幻小包 ，超可愛😻🐻‍❄️🐻 立即帶返屋企👉

amJetso 送The ONE x Care Bears™座枱月曆+夢幻小包