Klook 生日祭｜本地景點門票買一送一！海洋公園/昂坪360/Legoland玩樂體驗 晚上9時開搶

Klook 10週年生日祭優惠一浪接一浪！10月18日起，Klook平台上將限時推出本地玩樂景點及體驗門票買一送一，包括有香港海洋公園、昂坪360纜車、香港Legoland等，去海洋公園玩只需人均$214，非常吸引，即睇內文了解開賣時昌表及詳請！
10月18日9PM｜香港海洋公園門票買一送一
成人標準門票：只需HK$428起，人均HK$214（原價：HK$856起）
開售日期：2024年10月18日9PM起發售
適用日期：2024年10月18日至2025年1月6日
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10月18日9PM｜昂坪360纜車門票買一送一
標準車廂來回票：只需HK$203起，人均HK$101.5（原價：HK$406起）
開售日期：2024年10月18日9PM起發售
適用日期：2024年10月18日至12月31日
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10月18日9PM｜香港樂高®探索中心Legoland門票買一送一
門票（指定日期）：成人只需HK$235起，人均HK$117.5（原價：HK$470起）
開售日期：2024年10月18日9PM起發售
適用日期：2024年10月18日至12月31日
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10月18日9PM｜大華繼顯呈獻：NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站門票買一送一
入埸門票－ 成人票：只需HK$98起，人均HK$49（原價：HK$196起）
- 每週日之16:00 - 22:00為狗狗友善日（門票已包一位成人及一隻寵物之入場，及一杯飲品）
開售日期：2024年10月18日9PM起發售起至10月20日發售
適用日期：2024年10月18日至10月20日
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10月18日9PM｜香港Super SportsPark 門票 第2位加$10
1人Super Sports Park門票x2（可選早/午/晚時段)：只需HK$210起，人均HK$105（原價：HK$400起）
費用包括：
- 2張一人進場門票（可選擇早晚遊玩時段：3小時/ 中午時段：4小時）
- 1張港幣50餐飲優惠券(*2人凡於餐廳消費滿HKD 200 ，即減HKD50)
開售日期：2024年10月18日9PM起發售起至10月31日發售
適用日期：2024年10月18日至11月30日
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10月19日9PM｜香港太平山頂- 第六代山頂纜車套票或凌霄閣摩天台428門票買一送一
來回纜車套票+ 凌霄閣摩天台428門票：只需HK$131起，人均HK$65.5（原價：HK$262起）
開售日期：2024年10月19日9PM起發售起至10月31日發售
適用日期：2024年10月19日至10月31日
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