Klook 10.10人氣主題樂園門票買一送一！日本環球影城/香港迪士尼樂園/韓國龍仁愛寶樂園/富士急樂園/哈利波特影城

Klook 10週年生日祭再送上一日限定優惠！超過30個海外及本地主題樂園門票及景區體驗買一送一，包括有括日本環球影城門票、香港迪士尼樂園門票、東京華納兄弟哈利波特影城都有優惠，上午11時正式開搶，即睇內文了解優惠詳請！

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成人：只需HK$352起（人均：HK$176，原價：HK$704起） 立即開搶：請按此 開售日期：2024年10月10日11AM起發售 適用日期：2024年10月10日至12月31日 【買一送一】龍仁愛寶樂園門票 11時開售買一送一優惠！體驗韓國首座木製雲霄飛車 T Express，挑戰膽量極限。 1日通票（有效期：11月至12月）：只需HK$207起（人均：HK$103.5，原價：HK$414起） 立即開搶：請按此 開售日期：2024年10月10日11AM起發售 適用日期：2024年10月10日至12月31日 【買一送一】東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 門票 於付款時輸入優惠碼【10THTLABTKY50OFF10】，即享買一送一優惠。進入水中的博物館和與花融為一體的庭園，沉浸在巨大的藝術作品中，每一個藝術空間都展示了不同的裝置藝術，彷彿正在穿梭於水晶宇宙的一部分，探索著未知的領域。

成人（18歲以上）：只需HK$222起（人均：HK$111，原價：HK$444起） 立即開搶：請按此 開售日期：2024年10月10日11AM起發售 適用日期：2024年10月10日至12月31日 【買一送一】日本鈴鹿賽車場樂園門票 於付款時輸入優惠碼【10THSCPDOUBLE10B1G1】，即享買一送一優惠。享受各種刺激的遊樂設施，如賽道挑戰者、GP 賽車手、卡丁車攻擊者，帶小朋友一起盡情放電。 成人（高中生以上）：只需HK$106起（人均：HK$53，原價：HK$212起） 立即開搶：請按此 開售日期：2024年10月10日11AM起發售 適用日期：2024年10月10日至12月30日

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門票：只需HK$175起（人均：HK$87.5，原價：HK$259起） 立即開搶：請按此 開售日期：2024年10月10日11AM起發售 適用日期：2024年10月10日至2025年3月31日 【買一送一】山梨富士急樂園門票 11時開售買一送一優惠！各種刺激有趣的遊樂設施等你來體驗。搭乘四大雲霄飛車，感受心跳加速的刺激快感，還能遠眺富士山美景！ 1日通票：成人只需HK$348起（人均：HK$174，原價：HK$696起） 立即開搶：請按此 開售日期：2024年10月10日11AM起發售 適用日期：由預訂確認日期起計有效90日 【買一送一】峴港太陽世界巴拿山門票門票 於付款時輸入優惠碼【10THSWBNHB1G110】，即享買一送一優惠。參觀靈應寺和古老的法國風情別墅，感受各式建築之美！