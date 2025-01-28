Klook/KKday新年派利是！新年期間每日開搶 $100大利是/ 88折優惠碼

look/KKday新年派利是！新年期間每日開搶 $100大利是/ 88折優惠碼

農曆新年即將來臨，多個旅遊平台都推出新春優惠，大派利是！初一起指定時間將發放利是，高達$100大利是可以搶，更有多個旅遊折扣優惠，消費指定金額即可使用，即睇詳請。

KKday新年賀歲祭 旅遊平台KKday推新年賀歲祭，為各位送上一系列新春外遊、港澳體驗等折扣優惠。只要搶限定新春倒數優惠碼，消費外遊產品輸入優惠碼，即可享多重折扣，優惠高達HK$460。讓你盡情享受外地出遊的樂趣！ 農曆新年年初一1月29日起至2月2日期間，KKday App內更大派利是，利是可用於預訂全線產品。農曆初一至初三期間，每日下午4 時，App 內準時開派HK$100 新春大利是，每日限量搶，送完即止！ 即日起至1月28日 泰國產品 優惠碼「CNYTH20」 預訂滿HK$100，可即享8折優惠，每位會員可享優惠2次 即日起至1月28日 日韓產品 優惠碼「CNYJK30」 預訂滿HK$600，即享HK$30折扣 優惠碼「CNYJK80」 滿HK$1,500，即享HK$80折扣 每位會員可享優惠2次 即日起至1月28日 長線旅遊產品 優惠碼「CNYLH100」 預訂滿HK$1,500，即享HK$100折扣 每位會員可享優惠2次 農曆初一至初五

（2025年1月29日至2月2日） 全線產品 KKday App 限定 優惠碼「25CNYHK」 預訂滿HK$250，即享HK$25折扣 農曆初一至初五

（2025年1月29日至2月2日） 全線產品 KKday App 限定 優惠碼「25CNY88」 預訂任何產品，即享88折 農曆初一至初三，每日下午4 時正（2025年1月29日至1月31日） 全線產品 KKday App 限定 新春必搶HK$100 大利是 農曆初一至三，每日下午4 時KKday 手機App內，必搶HK$100大利是！

KKday新年賀歲祭

Klook蛇年優惠碼 Klook為各位送上蛇年開運大利是！初一(1月29日)和初二(1月30日)中午12點準時開搶，消費滿HK$800，輸定指定優惠碼，即減HK$88，數量有限，先搶先得。 初一優惠碼：CNYLUCKY88 有效期：1月29日 12NN -1月30日 23:39 初二優惠碼：CNYFATCHOY88 有效期：1月30日 12NN -1月31 日 23:39 更多新年優惠折扣：請按此

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