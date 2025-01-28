Klook/KKday新年派利是！新年期間每日開搶 $100大利是/ 88折優惠碼

農曆新年即將來臨，多個旅遊平台都推出新春優惠，大派利是！初一起指定時間將發放利是，高達$100大利是可以搶，更有多個旅遊折扣優惠，消費指定金額即可使用，即睇詳請。
KKday新年賀歲祭
旅遊平台KKday推新年賀歲祭，為各位送上一系列新春外遊、港澳體驗等折扣優惠。只要搶限定新春倒數優惠碼，消費外遊產品輸入優惠碼，即可享多重折扣，優惠高達HK$460。讓你盡情享受外地出遊的樂趣！
農曆新年年初一1月29日起至2月2日期間，KKday App內更大派利是，利是可用於預訂全線產品。農曆初一至初三期間，每日下午4 時，App 內準時開派HK$100 新春大利是，每日限量搶，送完即止！
|即日起至1月28日
|泰國產品
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優惠碼「CNYTH20」
預訂滿HK$100，可即享8折優惠，每位會員可享優惠2次
|即日起至1月28日
|日韓產品
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優惠碼「CNYJK30」
預訂滿HK$600，即享HK$30折扣
優惠碼「CNYJK80」
滿HK$1,500，即享HK$80折扣
每位會員可享優惠2次
|即日起至1月28日
|長線旅遊產品
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優惠碼「CNYLH100」
預訂滿HK$1,500，即享HK$100折扣
每位會員可享優惠2次
|農曆初一至初五
（2025年1月29日至2月2日）
|全線產品
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KKday App 限定 優惠碼「25CNYHK」
預訂滿HK$250，即享HK$25折扣
|農曆初一至初五
（2025年1月29日至2月2日）
|全線產品
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KKday App 限定 優惠碼「25CNY88」
預訂任何產品，即享88折
|農曆初一至初三，每日下午4 時正（2025年1月29日至1月31日）
|全線產品
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KKday App 限定 新春必搶HK$100 大利是
農曆初一至三，每日下午4 時KKday 手機App內，必搶HK$100大利是！
Klook蛇年優惠碼
Klook為各位送上蛇年開運大利是！初一(1月29日)和初二(1月30日)中午12點準時開搶，消費滿HK$800，輸定指定優惠碼，即減HK$88，數量有限，先搶先得。
初一優惠碼：CNYLUCKY88
有效期：1月29日 12NN -1月30日 23:39
初二優惠碼：CNYFATCHOY88
有效期：1月30日 12NN -1月31 日 23:39
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