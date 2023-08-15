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2023-08-15 15:55:00

KOHLER慶150周年 6款復刻顏色回歸/快閃貨車巡迴送環保袋及優惠碼

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KOHLER慶150周年 6款復刻顏色回歸/快閃貨車巡迴送環保袋及優惠碼

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衛浴品牌Kohler為慶祝即將邁進150周年，將展開為期一年的全球慶祝活動，更為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等6款夢幻復刻色調，為浴室、廚房帶來時尚活潑設計。

Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等6款夢幻復刻色調。

Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等6款夢幻復刻色調。

擺脫白色主導的衛浴產品

來自美國的Kohler創立於1873年，品牌為擺脫美國家居功能主導的白色潔具，在1927年起將色彩引入浴室和廚房，推出多個明亮活潑的設計，這個風格為當時住宅設計帶來引發翻天覆地的變化，廣受歡迎。

為紀念Kohler近百年的色彩故事，品牌今年特意將當年大膽顏色重現大家眼前，由存檔中精選6款經典大膽顏色，包括春意綠(1927-1944)、薰衣草紫(1927-1944)、杏桃色 (1934-1973)、日出黃(1953-1969)、牛油果綠(1967-1979)及香檳粉(1973-1979)，以上色調雖然是由Kohler過往的設計中選出，但至今仍富有時代感，為家居設計添上暖意及個性。

Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等夢幻復刻色調。 Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等夢幻復刻色調。 Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等夢幻復刻色調。 Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等夢幻復刻色調。 Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等夢幻復刻色調。 Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等夢幻復刻色調。 Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等夢幻復刻色調。 Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等夢幻復刻色調。 Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等夢幻復刻色調。 Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等夢幻復刻色調。 Kohler為多個衛浴產品換上薰衣草紫、牛油果綠及香檳粉等夢幻復刻色調。

由即日起至825日，香港限定的Kohler快閃貨車「K150號」，將於不同地區現身，展出6款經典復刻顔色。在宣傳活動其間登記成爲Kohler Eshop新會員，更有機會於網店及香港指定經銷商獲得尊享優惠，並得到品牌禮品。

150週年見面禮優惠禮物：

1. 登記成為Kohler Eshop新會員，送K150環保袋及Eshop優惠碼。

2. 8月開始在香港指定經銷商消費滿$3,000，憑收據去到K150號，可換領百佳電子現金劵$100

香港限定的Kohler快閃貨車「K150號」，將於不同地區現身，送出環保袋及優惠碼。 香港限定的Kohler快閃貨車「K150號」，將於不同地區現身，送出環保袋及優惠碼。 香港限定的Kohler快閃貨車「K150號」，將於不同地區現身，送出環保袋及優惠碼。 香港限定的Kohler快閃貨車「K150號」，將於不同地區現身，送出環保袋及優惠碼。 香港限定的Kohler快閃貨車「K150號」，將於不同地區現身，送出環保袋及優惠碼。

詳情：@KohlerHK Facebook專頁

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