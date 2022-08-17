KOHLER 淋浴新景象

相對過去走極簡現代主義的淋浴系列，今次無論是外形冷酷設計，或是平易近人的簡單線條，都希望與家居融為一體，空間整體設計更完整及歸一。

辛苦勞碌了一天，回到安樂窩享受舒適的淋浴，確是一大樂事，除了可消除疲勞之外，也可讓自己的腦袋清醒一下。在選購花灑淋浴系列應該根據個人需要及喜好來調節設定，絕不能馬虎了事。美國浴室及廚房品牌KOHLER最新研發的Statement and Anthem，為用家帶來真正享受其中的淋浴體驗。

水龍頭開關是否順滑？控制出水量有多細微？用久了會否滴水？這些問題都跟水龍頭裡的閥芯息息相關。Anthem的閥芯及操控裝置備有機械式及數碼式兩種選擇。數碼閥芯的觸控介面簡單又易操作，6個出水口包括淋浴噴霧、淋浴噴頭、頭頂花灑、手持花灑及身體噴灑，均可獨立調節水溫與流量，用家可因應喜好儲存最多10款預設，方便日後再次使用。

而機械閥芯及操控件界面直接了當，簡單設計，同樣可以操控最多6個出水口。

Statement淋浴系列有多個形狀獨特及大小不一的花灑選擇。長形花灑頭能為用家在淋浴時帶來更廣泛的覆蓋，並有7種沉浸式噴灑體驗，包括由旋轉噴射器組成的深度按摩噴灑水流，有助舒緩肌肉痠痛。另外，還有以交錯的水流在一款噴灑模式中創造出3個體驗的Infinity噴灑。