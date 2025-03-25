KUKA HOME「國禮青花系列藝術展」亮相HomeSquare 將中國藝術美學融入家具

青花瓷設計及織錦工藝均為傳統東方美學，原來亦可以結合成家具。由KUKA HOME主辦的「國禮青花系列藝術展」香港站，將於3月26日至4月6日在HomeSquare舉行，現場展出一系列融入傳統青花瓷設計及織錦工藝，化身現代家具藝術品。系列更曾於羅浮宮展出及奧運期間亮相巴黎，被奧委會收藏，是次展覽詳細介紹國禮青花系列的設計，並展出國禮青花布系列，讓大眾一睹系列的真身。大家可於展覽期間訂購國禮青花系列指定款式，同場亦有其他KUKA HOME限定優惠梳化，以及最高價值$2,888消費獎賞。

KUKA HOME國禮青花系列將傳統青花瓷元素融入現代家具設計，運用非物質文化遺產的織錦工藝，青花紋樣栩栩如生，讓青花梳化不僅是一件實用的家具，更如藝術品般提升家居的藝術氛圍，結合東方傳統文化與現代設計，呈現文化內涵和藝術價值。

知名中國藝術家攜手創作

系列曾於巴黎羅浮宮《大美中國世界行．東方雲裳特展》展出，並於巴黎奧運期間，入駐巴黎「中國之家」及巴黎奧運村中國駐地大樓，系列之一的青花椅更被巴黎市奧委會收藏。國禮青花系列由知名中國藝術家——李加林及楊超攜手打造，首次結合非物質文化遺產織錦工藝與陶瓷青花兩大傳統元素。

李加林是中國現代織錦創立人，其作品先後11次作為國禮饋贈給外國元首和政要，被外界譽為「國禮大師」。在國禮青花系列的創作中，團隊耗時逾400個小時，對織錦的質地、手感、密度、線型選用以及縮率等進行研究及多次調整，最終用了100餘萬根優質桑蠶絲線精心製作。為重塑青花神韻，團隊採用現代織錦工藝紋花退暈的技法，細膩地勾勒出山水人物的漸變層次，織紋與色彩虛實相生，最終才結合「絲與瓷」。