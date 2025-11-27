KUROMI x 星巴克｜Starbucks 6款全新限定商品登場 KUROMI 超萌店員毛公仔鎖匙/手沖壺套裝

星巴克早前聯乘Sanrio人氣角色 KUROMI特別推出「KUROMI + Starbucks」系列，首階段商品一推出便大獲好評，尤其是造型毛公仔更是一件難求！品牌由即日起推出第二波限定商品及見面會專屬驚喜，精品包括16oz 不鏽鋼水樽配金屬鎖匙扣、12oz 變色咖啡杯、造型毛公仔鎖匙扣等，全部實用又可愛，上次買唔到嘅fans今次一於把握機會掃貨！

6款第二波限定商品 「KUROMI + Starbucks」 第二波限定商品系列將於即日起正式登場，今次合共有6款全新商品，包括16oz 不鏽鋼水樽配金屬鎖匙扣、12oz 變色咖啡杯、造型毛公仔鎖匙扣等，咖啡迷必備！如果有手沖咖啡習慣的話，一於入手Starbucks Rewards會員限量的手沖咖啡套裝，配備 KUROMI + Starbucks 手沖壺、濾杯及咖啡杯，造型可愛之餘，更能陪伴讓大家在家中享受儀式感十足的沖煮體驗。隨套裝更附 KUROMI + Starbucks 積木年曆，產品豐富，無論送禮或自用收藏都值得入手。Starbucks Rewards會員買任何大杯裝手調飲品可以加購 KUROMI + Starbucks 環保飲品小提袋可愛時尚又實用，KUROMI 貼心提醒大家隨身攜帶環保杯和飲品袋，與星巴克一同實踐減少使用一次性物品的承諾，守護地球，共創美好社區。

凡於網上商店購買見面會入場證，即可獲邀參加 KUROMI 見面會，現場不但可與 KUROMI 近距離互動、拍攝即影即有照片，更可換領飲品及 KUROMI 蛋卷，還有專屬 KUROMI + Starbucks 下午茶兩層架等限定禮遇，機會難得，切勿錯過！

