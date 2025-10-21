KUROMI x 香港星巴克 搶先睇7款公仔/水杯 咖啡師造型超可愛 限定KUROMI見面會詳情

「KUROMI + Starbucks」商品系列由即日起正式登陸香港！今次聯乘的第一階段，將有7款商品推出，KUROMI特別換上咖啡師造型，全部實用又可愛，日常生活都能用得上！另外指定星巴克分店於 11 月 16、23 及 30 日將化身成KUROMI主題「咖啡店」，於網上商店購買入場證即可獲邀參加 KUROMI「見面會」，下文即睇活動詳情！

KUROMI + Starbucks商品系列登場 由10月21日起，香港及澳門所有的星巴克分店及網上商店可入手7款全新 KUROMI + Starbucks商品系列，從玻璃杯及隨行杯到卡套及毛公仔都有，每件商品都注入KUROMI的俏皮魅力與 BAKU的夢幻能量，為日常咖啡時光更添可愛氣氛。

香港Starbucks限定KUROMI見面會詳情 指定星巴克分店於 11 月 16、23 及 30 日將會變身成 KUROMI 的溫馨「咖啡店」，粉絲凡於網上商店購買入場證（港幣 $680），即可獲邀參加 KUROMI「見面會」，現場與 KUROMI 一起拍照，享受俏皮驚喜和精心準備的禮物，當中包括即影即有照片、飲品及蛋糕換領券（只限即日使用）、及獨家 KUROMI + Starbucks 下午茶 2層架，相當豐富！現場更可選購專為見面會推出的 KUROMI + Starbucks 12oz 雙層透明玻璃杯，粉絲必去！