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2025-05-20 19:00:00

L’Occitane全球首間Immortelle Atelier體驗館 鏡子吊飾工作坊/免費影Aura能量照片/送$50現金券

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L’Occitane全球首間Immortelle Atelier體驗館 鏡子吊飾工作坊/免費影Aura能量照片/送$50現金券

L’Occitane全球首間Immortelle Atelier體驗館 鏡子吊飾工作坊/免費影Aura能量照片/送$50現金券

LOccitane與本地再生藝術設計工作室reEDIT合作，在銅鑼灣Sogo開設全球首間「IMMORTELLE ATELIER」體驗館，以品牌抗老成分Immortelle蠟菊為靈感，結合再生物料和藝術，重現普羅旺斯金色太陽及蠟菊的生命力。體驗館不單送出$50購物現金券，更可以玩再生藝術吊飾工作坊，以及免費拍攝彩光能量(Aura)照片，探索自己的獨特光芒。完成皮膚分析後，更可免費獲贈3日蠟菊護膚美髮套裝(價值約$350)，以Immortelle蠟菊護膚品煥發年輕光芒，即睇詳情！

L’Occitane全球首間IMMORTELLE ATELIER體驗館

L’Occitane全球首間IMMORTELLE ATELIER體驗館

LOccitane全球首間IMMORTELLE ATELIER體驗館以Immortelle蠟菊為靈感，於入口展示LOccitane邀請函進行登記，即可獲得$50購物現金券。另外，在這個充滿蠟菊金色能量的體驗空間中，大家可以化身成IMMORTELLE ATELIER團隊成員，獲得專屬職員證打卡外，更有機會近距離接觸傳奇的蠟菊，窺探蠟菊研發機密。

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L’Occitane全球首間IMMORTELLE ATELIER體驗館 L’Occitane全球首間IMMORTELLE ATELIER體驗館以Immortelle蠟菊為靈感 L’Occitane全球首間IMMORTELLE ATELIER體驗館，店內的枱凳均以回收的護膚品樽製作。 L’Occitane全球首間IMMORTELLE ATELIER體驗館 L’Occitane全球首間IMMORTELLE ATELIER體驗館

My Upcycled Charm再生藝術吊飾工作坊

由本地再生藝術設計室reEDIT主理，以再生塑膠字母粒，製作成獨一無二的手袋或手機吊飾，配上限定版IMMORTELLE隨身小鏡子，創意融匯再生藝術之餘，同時支持本地環保創作。

工作坊預約費用：$150 (完成後可全數兌換LOccitane en Provence正價產品)

再生藝術吊飾工作坊 再生藝術吊飾工作坊 再生藝術吊飾工作坊

光環攝影體驗 解鎖個人色彩光芒

你想看見自己的能量光芒嘛？大會特別引入Aura光環攝影技術，有機會拍下獨一無二的能量照片，發現自己的能量色彩！

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免費拍攝彩光能量(Aura)照片 免費拍攝彩光能量(Aura)照片
完成皮膚分析後，可免費獲贈3日蠟菊護膚美髮套裝。

完成皮膚分析後，可免費獲贈3日蠟菊護膚美髮套裝。

L’Occitane IMMORTELLE ATELIER 體驗館

L’Occitane IMMORTELLE ATELIER 體驗館

LOccitane IMMORTELLE ATELIER 體驗館

日期：2025515日至63

地點：銅鑼灣崇光百貨G/F入口大堂期間限定店

開放時間：上午10時至晚上10

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